Významná, ale dosud ne příliš doceněná osobnost Písecka. Legionář, voják, odbojář a hlavně hrdina roku 1945 Ladislav Komorád zemřel 8. února roku 1947. Narodil se v Lovětíně u Jindřichova Hradce 23. června roku 1895. Po ukončení obecné školy vystudoval obchodní akademii v Českých Budějovicích, ale další plány ve studiu mu bohužel překazila první světová válka. Narukoval do rakousko-uherské armády a byl odvelen na východní frontu, kde bojoval například v bitvě u Jaroslavle. Později se dostal do ruského zajetí, tři roky pak strávil poblíž Kyjeva.

Když v roce 1917 vznikaly československé legie v Oděse, okamžitě se do nich přihlásil. Prošel krvavou bitvou u Bachmače, účastnil se také bojů na Sibiři a po Transsibiřské magistrále se dostal až do Vladivostoku. Odtamtud cestoval lodí přes Japonsko, Ameriku a do Evropy už se vrátil jako nadporučík. Vyznamenán byl například válečným křížem, revoluční medailí, medailí „Vítězství“ a medailí Sokola „s meči“ (přípisek s meči značí, že byl získán přímo za zásluhy v boji).

Major Ladislav Komorád.Zdroj: Archiv Prácheňské muzeumPo návratu se Ladislav Komorád rozhodl pokračovat jako voják v řadách vznikající Československé armády. Zanedlouho se oženil s Olgou Jarolímovou a záhy se jim narodily dvě děti, syn Ladislav a dcera Olga. V roce 1935 byl již v hodnosti majora převelen do Písku. Ihned se aktivně zapojil do píseckého společenského života, velel například sokolské škole brannosti, a zde ho také zastihla nacistická okupace a druhá světová válka. Dlouho neváhal a začal působit ve vojenské odbojové organizaci Obrana národa a později také v Hnutí za svobodu.

Roku 1945 už byl major Ladislav Komorád v podstatě vedoucím odboje na píseckém okresu, a tehdy obdržel od Fierlingerovy vlády, sídlící v již osvobozených Košicích, dopis s instrukcemi k vytvoření revolučních národních výborů a pověření ustanovit tyto výbory ve Strakonicích, Týnu nad Vltavou a také v samotném Písku. To se mu velmi záhy povedlo a byl svými spoluobčany zvolen předsedou ONV v Písku.

Válka se chýlila ke konci, blížilo se povstání a atmosféra houstla. V Písku samotném sídlila německá posádka o 1500 mužích a také několik stovek maďarských vojáků. V bezprostředním okolí se pak lesy potulovalo velké množství esesmanů a do okolí Písku se stahovalo další německé vojsko. Na Ptáčkovně dokonce Němci začali budovat zátarasy a bylo jasné, že hodlají o Písek bojovat. Američané už sice byli ve Strakonicích, jenže takzvaná demarkační čára jim zakazovala osvobodit také Písek, a sovětské jednotky postupovaly pomalu.

Tehdy major Komorád poprvé vystoupil z utajení a začal vyjednávat o složení zbraní s píseckým velitelem německého vojska Kreuzem. Ten sice věděl, že konec války se nezadržitelně blíží, ale nechtěl složit zbraně do rukou civilistů. A tak Ladislav Komorád neváhal a začal jednat. 5. května urychleně odjel s Čechoameričanem Františkem Bůžkem a jedním strážníkem do Strakonic. Cesta byla nebezpečná, museli projet lesy plnými po zuby ozbrojených Němců. V Písku mezitím začalo povstání, Němci se nechtěli vzdát bez boje a pro osvobození Písku bylo důležité uchránit Podolský most, který byl klíčovým dopravním bodem pro osvobozenecká vojska. Tuto zoufalou situaci bylo nutné Američanům vysvětlit.

S velkou dávkou štěstí se píseckým vyjednavačům povedlo setkat s americkým plukovníkem Searsem a přesvědčit ho k vyslání menší jednotky přes demarkační čáru do Písku. Ta dorazila ještě týž den večer. U Dobešic pak byla za přítomnosti majora Komoráda podepsána kapitulace Němců a pak už šlo všechno ráz naráz. Němečtí i maďarští vojáci byli odzbrojeni a občané Písecka zachráněni před krveprolitím. Československá vlajka, poprvé po šesti letech, zavlála na radnici, večer se opět sešel ONV, tentokrát však již zcela legálně.

Písek byl svobodný. Nebýt tohoto odvážného kroku majora Komoráda, nejspíš by na Písecku došlo k masakru, jaké páchali ustupující Němci v jiných částech Československa.

V Písku se ale na osvobození Československa pracovalo dál. 8. května vyslal major Komorád dva nákladní automobily se střelivem a zdravotním personálem, včetně vlastní dcery, na pomoc bojující Praze. Sovětské jednotky nakonec do Písku dorazily až 10. května, takže do akcí na Písecku nijak nezasáhly.

Ladislav Komorád se pak naplno ujal své funkce předsedy ONV a pracoval co nejusilovněji na obnově Písecka v poválečném období. Bohužel mu osud na tento úkol nevyměřil dostatek času. Přišel infarkt a po několika měsících strávených na lůžku 8. února 1947 i definitivní konec. Pohřben byl na Lesním hřbitově.

Na Písecku byl tehdy Ladislav Komorád vnímán jako velká morální autorita. Jako člověk neodmyslitelně spjatý s masarykovskými a legionářskými ideály byl však pro komunisty nepřijatelný. Ti se proto snažili, aby byl co nejdříve zapomenut. Komunističtí pisálci přepisovali jeho projevy a výroky a nakonec ho odsoudili k úplnému zapomnění. Jedinou satisfakcí pro rodinu zesnulého hrdiny snad bylo jeho povýšení do hodnosti podplukovníka in memoriam ještě v roce 1947.

Dnes si na něj vzpomene jen málokdo, přestože byl charakterním člověkem, statečnou a významnou osobností, která napomohla rozvoji Písecka. Doufejme proto, že alespoň nyní, 75 let od jeho smrti, můžeme tímto článkem splatit byť jen nepatrnou část dluhu, který vůči němu společnost má.

Eva Tóthová vnučka pplk. L. Komoráda, David Seltenreich