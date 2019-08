Poprvé vypluje 1. září. Spolu s dalšími deseti původními bissonami, které kotví v Benátkách, se zúčastní největší tradiční benátské slavnosti Regata Storica. Pragu ozdobili čeští řezbáři a osmiveslice znovu doplní flotilu těchto jedinečných benátských barokních lodí. A jedním z těch, kteří kdo se na regatě postaví k veslu osmiveslice, je veslař a českokrumlovský vorař Radek Šťovíček.

Na bissoně Praga popluje se třemi dalšími Čechy a čtyřmi Benátčany. Doplní tak posádku, kterou kromě italských gondoliérů tvoří Vojtěch Pokorný, předseda pražského Svatojánského spolku, Zdeněk Bergman, majitel Pražských Benátek, a jeho syn Artur Bergman.

„Museli jsme to pořádně nacvičit, na těchto lodích je veslování úplně jiné, než na jaké jsem zvyklý,“ říká bývalý vrcholový veslař a přibližuje záludnosti ovládání bissony. „Veslo se na ní vkládá do tzv. forkoly se zobáčky, v nich se drží přes odpor záběru, jinak vypadne. I v tom je to pro nás jiné, my klasičtí veslaři máme veslo v havlince napevno.“

Celou akci, včetně obnovy bissony, organizuje pražský Svatojánský spolek a hradí ji, bez dotací, převozník pražský, Zdeněk Bergman.

S BENÁTČANY PROBEROU POTÍŽE S TURISTY

Téma nekontrolovaného přílivu zahraničních turistů proberou se starostou Benátek Luigim Brugnarem a radním pro kulturu Giovannim Giustem členové delegace, která veslaře do Itálie doprovodí: krumlovský senátor a starosta Hluboké nad Vltavou Tomáš Jirsa, místostarosta Krumlova Martin Hák a krumlovský kastelán Pavel Slavko.

„Chci nasát jejich nápady a vize i to, jak je uplatňují v praxi,“ říká Martin Hák. „Jsou na tom ještě hůř než my, přistávají jim tam lodě s pěti tisíci lidmi.“

Místostarosta se chce inspirovat, jak si dokázali v Benátkách poradit třeba se zákazem kufrů na kolečkách. „Zajímají mě i některé restrikce, např. z hlediska selfie-tyčí, nebo to, že s projektantem budou řešit špatně promyšlené přístupové mosty do centra, které jsou mnohonásobně víc zatížené, než jak byly vyprojektovány a lidé se jim tam nevejdou. To je zase zajímavé z pohledu dotahování plánů do reality.“

Přeptat se chce i na to, jak jsou na tom se vstupními turnikety a rezervací vstupu do města. „Zajímají mě také ubytovací poplatky a hlavně kardinální otázka soužití minority s majoritou, tedy místní versus turisti,“ dodává místostarosta s tím, že cestu do Benátek hradí organizátoři a krumlovský rozpočet tak nestojí nic.