Rozloučení s Karlem Gottem si nenechá ujít jeho velký fanoušek a obdivovatel Ondřej Untermüller z Písku.

Rozloučit se pojede i Ondřej Untermüller. | Foto: Archiv Ondřeje Untermüllera

Chystá se na páteční rozloučení v Paláci Žofín, ale chce se podívat také ke katedrále sv. Víta, kde bude v sobotu zádušní mše. „Už mám koupené jízdenky. Pojedu do Prahy autobusem,“ poznamenal Ondřej Untermüller, který je sběratelem autogramů a fotografií slavných. Zda svou sbírku rozšíří na rozloučení se zpěvákem, zatím neví. „Uvidíme, jak to bude probíhat. Někoho možná oslovím, ale přece jen je to pohřeb,“ dodal.