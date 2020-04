V současné době je v Písku neprůjezdných několik úseků. Část souvisí s výměnou parovodu za horkovod, ale opravuje se také například most, který je součástí silnice I/20.

Dopravní omezení v Písku. | Foto: Deník / Lucie Kotrbová

Celá rozkopaná je Komenského ulice, a to od pošty až ke křižovatce s Chelčického ulicí. Úsek lze projet jedním směrem kolem restaurace Otava a šikmých parkovacích stání do Nerudovy ulice a odtud přes Havlíčkovo náměstí Ningrovou ulicí na Alšovo náměstí. Vjezd do dvora naproti poště, který slouží jako parkoviště, je dočasně vybudován ze Žižkovy ulice. Chodníky po obou stranách Komenského ulice jsou zachovány bez omezení. Práce by zde měly trvat až do září. Od června se plánuje postupně vracet části ulice do původního stavu, a to od Prokopovy ulice směrem k ulici Chelčického.