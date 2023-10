Velká událost pro rybáře a zároveň oblíbená turistická atrakce se blíží. Rybářství Třeboň naplánovalo od pátku 13. října výlov největšího českého rybníka Rožmberk s rozlohou 647 hektarů. Tradiční součástí akce je i bohatý doprovodný program pro děti i dospělé včetně ochutnávky rybích specialit. Na akci se každoročně sjíždí desítky tisíc lidí z celé republiky. Největší nápor čeká Rožmberk o nadcházejícím víkendu.

Výlov největšího českého rybníka je vždy velká událost | Video: Jana Urbanová

Kdo plánuje přijet hned v první den výlovu, nemusí vstávat v brzkých ranních hodinách. Přípravné práce v prostoru loviště sice začínají už kolem sedmé, sítě ale rybáři zatáhnou později, než jsou návštěvníci běžně zvyklí. „První zátah bude mezi půl devátou až devátou hodinou. Během úvodního dne výlovu už se zátah většinou neopakuje a ryby až do odpoledne třídíme. V sobotu a v neděli je pak ideální přijet už na sedmou hodinu. Po oba víkendové dny totiž budeme zatahovat sítě už v půl osmé. Podle toho, kolik ryb se chytne, případně zátah zopakujeme,“ řekl předseda představenstva Rybářství Třeboň Josef Malecha. Rybáři očekávají, že Rožmberk letos vydá zhruba 120 tun tržních ryb, z toho asi 80 procent kaprů. Samotný výlov budou zajišťovat čtyři desítky rybářů i rybářek.

VIDEO: Rybáři zahájili výlov Rožmberka, zájem návštěvníků byl první den obrovský

Návštěvníky výlovu čeká už tradičně také zajímavý doprovodný program, který nadchne laiky i zkušené rybáře. „Ve stáncích budou moci ochutnávat různé gastronomické speciality založené na rybách. Na sádkách pod hrází je pak připravené zázemí pro třeboňské baštýřky, které nabídnou tradiční kapří řízky. Lidé si tam prohlédnou i malé muzeum rybářského nářadí a ukázky rybářské techniky. Pro děti máme nachystaný dětský koutek s programem, případně si mohou přímo na sádkách zachytat na udičku pstruhy. Samozřejmostí bude i prodej živých ryb,“ nalákal na program výlovu Josef Malecha. Letošní novinkou je sobotní den otevřených dveří na Střední škole rybářské a vodohospodářské Jakuba Krčína v Třeboni. Zájemce čeká komentovaná prohlídka jejího zázemí.

Rybáři i návštěvníci výlovu jsou zvědaví, jestli letos v sítích uvízne i největší z obyvatel Rožmberka. Dvoumetrový sumec Standa je vždy velkou atrakcí výlovu. Původně žil v Bošileckém rybníce. Ten už mu ale přestal stačit, a proto ho rybáři přestěhovali do většího. V Rožmberku žije už déle než 15 let. „Loni byl dvoumetrový sumec Standa vyloven posledním zátahem. Při loňském vážení byla jeho hmotnost 45 kilogramů. Po napuštění jsme ho vrátili zpátky do rybníka Rožmberk. Uvidíme, jestli se ho i letos podaří vylovit, často totiž zůstává schovaný k korytě Staré řeky," přiblížil Josef Malecha. Standa dostal své jméno po vedoucím rybářského střediska na Rožmberku Stanislavu Vestfálovi.

Čas podzimních výlovů se blíží. Podívejte se, kde budou lovit třeboňští rybáři

Na výlov Rožmberka se tradičně připravují i policisté, kteří budou dohlížet na plynulost příjezdu i odjezdu návštěvníků. „Komunikace v okolí rybníka budou dočasně jednosměrné. Příjezd k rybníku je stejný jako každý rok. Po trase ve směru od Třeboně za železničním přejezdem řidiči odbočí vpravo na obec Lužnice, místo vjezdu k výlovu rybníka bude označeno poutačem. Výjezd povede na hlavní tah a obec Přeseka,“ poradila mluvčí jindřichohradecké policie Věra Mžiková. Parkování pro návštěvníky je zajištěno na placeném parkovišti přímo u rybníka. Celodenní parkovné pro osobní auto vyjde na sto korun. „Platí přísný zákaz parkování vozidel na přilehlých polích, lesních cestách nebo jinde z důvodu bezpečného průjezdu ostatních vozidel, zvláště pro možný průjezd vozidel záchranných složek,“ připomněla Věra Mžiková. Příjezd návštěvníků výlovu směrem od Prahy může navíc komplikovat aktuálně uzavřený průjezd Lomnicí nad Lužnicí, a je proto potřeba pozorně sledovat dopravní značení. Akci každoročně navštíví, vyjma covidových let, až kolem 50 tisíc lidí.

Třeboňští rybáři budou během podzimu lovit celkem 250 rybníků. Atraktivní podívanou slibuje i nadcházející výlov Horusického rybníka, který je v plánu od 18. do 20. října. Letos se bude po roční pauze lovit také třeboňský Svět. Rybáři na něm budou zatahovat sítě v termínu od 8. do 10. listopadu.

