K podzimu na jihu Čech neodmyslitelně patří výlovy rybníků. Některé menší už přišly na řadu ve druhé polovině září, v následujících týdnech jsou v plánu ty nejvýznamnější. O víkendu 13. až 15. října stovky návštěvníků zamíří k největšímu českému rybníku Rožmberk na Třeboňsku. Až do druhé poloviny listopadu budou rybáři pokračovat na těch dalších napříč celým krajem.

Výlov Rožmberka. | Foto: JCCR

Už za svítání desítky rybářů v gumových oblecích a vysokých holínkách nasednou do loděk, roztáhnou sítě přes loviště a postupně je stahují, aby se jim v nich na konci třepetaly někdy i tisíce ryb. Takový je známý a prakticky neměnný postup rybářů při každém výlovu. Zná ho zřejmě každý, kdo už někdy na této tradiční akci byl.

Kdo ne, měl by to napravit a v nejbližších dnech k tomu bude mít ideální příležitost. Kromě obdivu rybářského řemesla či užívání si jedinečné atmosféry při výlovech větších rybníků nechybí ani doprovodný program. Tomu zpravidla dominuje ochutnávka čerstvých rybích specialit nebo živá hudba.

Výlov na Třeboňsku. Foto: JCCRZdroj: Deník/VLP Externista

Tak tomu bude i tento víkend 13. až 15. října. Od pátku do neděle se Rybářství Třeboň jako nejvýznamnější producent sladkovodních ryb v Evropě pustí do lovení největšího českého rybníku Rožmberk. První zátah je v plánu na sedmou hodinu ranní, pokračuje se až do odpoledne. Návštěvníci z různých koutů České republiky i ze zahraničí budou mít na hrázi možnost ochutnat gastronomické rybí pochoutky, jakými jsou polévky, filety, kapří hranolky nebo řízky. Samozřejmě je možné si na místě ryby také zakoupit.

Své kouzlo mají i výlovy menších rybníků na Třeboňsku, které budou následovat v dalších dnech a týdnech. „Výlovy jsou vyvrcholením celoroční rybářské práce a ukázkou tradičního řemesla. Turisté nejčastěji vyrážejí na Rožmberk, naopak komornější atmosféru si vychutnají u rybníků Horusický či Dvořiště. Po dvou letech se loví také rybník Svět v Třeboni. Tyto akce lákají k návštěvě Třeboňska i mimo hlavní sezonu, čemuž letos pomáhá také teplé podzimní počasí,“ pozvala Barbora Bicková, produktová manažerka turistické oblasti Třeboňsko.

V budějovickém rybníku založila kolonii ryba, která zaútočí i na člověka

Zvyklostí se drží i v Hluboké nad Vltavou, kde se každý rok střídají výlovy rybníků Munický a Bezdrev. Termín je stálý, a to ve státní svátek 28. října. V roce 2023 pořadí vychází na Bezdrev, druhý největší český rybník. Na hrázi bude hrát hudba, město zřídilo zdarma autobusovou dopravu. Ve stejný den se v Národním zemědělském muzeu Ohrada chystá Rybářský den. Součástí akcí je týden rybích specialit, kdy od 25. do 29. října řada předních hlubockých restaurací zve na mimořádné rybí menu. Výlov rybníka. Ilustrační foto.Zdroj: Deník/Jaroslav Sýbek

„Návštěvníkům bych doporučil program na celý víkend, protože v pátek 27. října mohou rybí tématiku spojit s programem Zoo Hluboká, kde se bude konat akce Strašidelná Zoo,“ poradil Tomáš Polanský, ředitel destinační společnosti Českobudějovicko-Hlubocko.

Vybrané výlovy

Rožmberk 13. - 15. 10.

Podkostelní u Putimi 14. 10.

Bezdrev 26. 10. - 2. 11.

Dvořiště 30. 10. - 2. 11.

Svět 6. - 8. 11.

Blatec u Dívčic 15. - 16. 11.

Bošilecký 20. - 22. 11.

Výběr atraktivních míst a výlovů je i v letošním roce velmi bohatý. Zájemci ho kompletně naleznou na webu https://bit.ly/vylovy2023. Za zmínku stojí i výlov Podkostelního rybníku v Putimi na Písecku, kde v sobotu 14. října také chystají doprovodný program. V listopadu se pak rybáři přesunou do Dívčic k rybníku Blatec, k rybníkům na Netolicku či Blatensku, ale také třeba k Vlhavskému v Sedleci.

Výlovy jsou připomenutím tradičního řemesla rybářství, na který volně navazuje produkt Jihočeské centrály cestovního ruchu (JCCR), Příběh jihočeské vody. Na webu bit.ly/pribeh_jihoceskevody naleznete nejen tradice, které tento živel formoval, ale také aktivity a sporty, které nám umožňuje, studánky, prameny a jejich léčivou sílu, nebo potraviny a nápoje, které jsou na vodě závislé.

Jana Píchová, Jihočeská centrála cestovního ruchu

Také máte svůj oblíbený recept na rybí pochoutku? Budeme moc rádi, když nám ho pošlete na e-mail: ryby@denik.cz. A pokud je ryba, nejen na talíři, vaší vášní, nenechte si ujít další příspěvky z našeho Rybího speciálu.

Zdroj: Jan Lakomý