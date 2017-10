Výlet na Šumavu si účastníci užili

Mišovice - V sobotu 14. října pořádala kulturní komise zájezd na Šumavu.

Bylo krásné počasí, podívali jsme se po krásách Šumavy a lidé si nasbírali houby. Po obědě jsme přejeli do Sušice, kdo chtěl mohl se jít vykoupat do bazénu a ostatní si šli dát oběd do nějaké místní restaurace, podívali jsme se po Sušickém náměstí a k večeru jsme jeli k domovu. Výlet se vydařil.



Jaroslava Vejvodová, členka kulturní komise