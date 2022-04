Výjimka pro let z Ruska. Doručil palivo pro temelínskou elektrárnu

ČTK

Do Česka přiletělo ve čtvrtek potřetí od začátku války na Ukrajině letadlo s nákladem jaderného paliva z Ruska. Opět dostalo výjimku ze zákazu letů ruských letadel do vzdušného prostoru Evropské unie, který byl zaveden po vpádu ruské armády na Ukrajinu. Podle elektrárenské společnosti ČEZ, která provozuje obě tuzemské jaderné elektrárny, šlo o plánovanou dodávku. Napsal to server Hospodářských novin (HN).

ČEZ palivo nechal přepravit do jaderné elektrárny Temelín. "Šlo nyní o poslední let," uvedl mluvčí ČEZ Ladislav Kříž. "Šlo o plánovanou dodávku důležitou pro udržení dostatečných jisticích zásob," dodal. Temelín má nyní palivo na více než dva roky, jaderná elektrárna Dukovany na tři roky. Dodavatelem ruských palivových tyčí je firma TVEL, která spadá do ruského státního holdingu Rosatom. EU po ruském útoku na Ukrajinu sice uvalila sankce na další ruské představitele a některé ruské firmy, zatím žádné sankce se ale nevztahují na dodavatele paliv do EU, tedy ropy, plynu, uhlí ani jaderného paliva. V Temelíně vznikne prostor pro malé modulární reaktory Na palivu od firmy TVEL jsou nyní obě české jaderné elektrárny stoprocentně závislé. V Dukovanech má TVEL uzavřenou smlouvu na palivo až do konce životnosti elektrárny. Pro tamní ruské reaktory typu VVER o velikosti 440 megawattů totiž zatím žádný jiný výrobce paliva není. Do novějších a větších temelínských reaktorů v minulosti vyvinul palivo i americký Westinghouse a nabízí ho také francouzský Framatom. Kontrakt na dodávky paliva pro Temelín vyprší za dva roky, na období dalších deseti let nyní ČEZ dodavatele vybírá. Zájem o zakázku mají podle HN vedle firmy TVEL také právě Westinghouse a Framatom. Fascinující obři v krajině. Pohled na chladící věže uklidňuje i inspiruje "Nabídky vyhodnotíme v první polovině roku," uvedl k tomu Kříž. Podle serveru zatím není jasné, jak se polostátní ČEZ postaví k ruskému dodavateli, jehož mateřský Rosatom už dřív vláda jako bezpečnostní riziko vyloučila z tendru na stavbu nového jaderného bloku v Dukovanech.