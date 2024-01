Začátkem roku 1884 se skvěl novotou teprve nedávno vystavěný zděný seník schwarzenberského velkostatku na severozápadním břehu Munického rybníku. V sobotu 8. ledna po půl osmé hodině večerní ozářil hladinu rybníka oheň, viditelný z Munic a Hluboké. Z obou obcí se tmou k hořícímu seníku okamžitě sbíhali místní občané a také dobrovolní hasiči. Všem bylo jasné, že seník někdo musel zapálit ať už úmyslně nebo neúmyslně. Panské seníky v zimě s oblibou vyhledávali nejrůznější tuláci. Snaha hasičů byla marná, vyschlé seno hořelo velmi dobře a břeh rybníka, ze kterého bylo možné nabírat vodu k hašení, byl vzdálen celých 200 m a hladina byla navíc zamrzlá.

Plameny udělaly své. Seník shořel na holé zdi, zničeno bylo 400 metrických centů sena v hodnotě 2.500 zlatých. Seno, které přímo neshořelo, bylo prosyceno dýmem a tím také znehodnoceno. Schwarzenberskému panství ale velká škoda způsobena nebyla, protože alespoň samotný seník byl pojištěn na 2.793 zlatých a 36 krejcarů.

Ke skutečné tragédii nicméně mělo na spáleništi teprve dojít.

Druhý den poslal správce Hassmann více nádeníků k seníku, aby z něj přeci jen neshořelé seno vybírali a nakládali na přistavený vůz. Ve chvíli, kdy se deset osob nalézalo přímo v prostoru vyhořelého objektu, se náhle zřítil zděný štít nad vraty a většinu z přítomných zavalil. Štěstí měl knížecí šafář Volf, který právě vyšel ze seníku na něco dohlédnout a jeden z dělníků, který právě ukročil v místo, kde měl odloženou svačinu a byl jen lehce zraněn. Voli, zapřažení do vozu, do něhož se seno nakládalo, se při zřícení zdiva tak vyplašili, že předek vozu úplně utrhli, a i s ním utekli.

Přímo na místě zahynulo šest mužů, další čtyři byli zraněni: „Zmatek a hrůza byla veliká a trvalo to hodnou chvíli, než ostatní se vzpamatovali a nešťastným ku pomoci přispěli. Však veškeré přispění lidské bylo marné, nešťastníci byli asi okamžitě mrtvi, což dá se souditi ze strašného skomolení mrtvol nalezených, z nichž jedna tak byla pohmožděna, že údy jenom pomocí oděvu dohromady souviseti mohly a vnitřnosti její lopatou se musily sbírati. Pohled na hrůzu tuto byl děsný, lidskému oku nesnesitelný a mnozí při vytahování ostatků nešťastných svých soudruhů omdlévali.“

Přímo na místě zahynuli:

Václav Janda (zvaný Vávra) z Hluboké čp. 118 – 39 let, ženatý, bezdětný.

Matěj Vondra (zvaný Němec) z Bavorovic – 70 let.

Josef Blahouš (zvaný Dragoun) z Hluboké – Podskalí čp. 26 – 70 let, ženatý, otec již zaopatřených dětí.

Matěj Nýdl (zvaný Holub) z Bavorovic čp. 22 – 78 let, ženatý, otec tří dětí.

Matěj Říha (zvaný Mazanec) z Češnovic čp. 21 – 47 let, ženatý, otec pěti dětí.

Matěj Hošek z Hluboké – Zámostí čp. 45 – 62 let, ženatý, otec dvou dětí.