„V pořadí už třetí analyzátor zakoupíme v lednu. Cena se pohybuje v okolí jednoho milionu korun, ale s příslušenstvím pro obsluhu vyjde kompletní pracovní set na pět až šest milionů korun. Chceme celý proces co nejvíce zautomatizovat a mechanicky i časově personálu co nejvíce ulevit. Snahou je snížit přesčasovou práci do pozdních odpoledních nebo nočních hodin v laboratoři. Na přístroj a příslušná další zařízení se budeme snažit získat dotaci z fondů Evropské unie,“ uvedl předseda představenstva Nemocnice Písek Jiří Holan.