Téma pořízení online přenosu už se na jednání rady města řešilo několikrát. "Nyní máme na stole nabídku, která je za zhruba za 115 tisíc korun. Kamera by mohla mířit na město Písek tak, aby každý, kdo se chce podívat i při horším počasí ve městě, zda v Píseckých horách svítí sluníčko, měl tuhle možnost," zdůvodnil pořízení webkamery místostarosta města Petr Hladík.

Novou webkameru budou moci využívat jak místní, tak i turisté, kteří by na rozhlednu rádi zamířili. "Domníváme se, že je to vhodný způsob, jak přiblížit region města Písku i Písecké hory nejen místním, ale i turistům, kteří do Písku přijíždějí," doplnil místostarosta Hladík.

Rozhledna Jarník stojí na vrchu Jarník (606 m n.m.) asi dva kilometry východně od Písku a slouží zároveň jako vysílač. Byla postavena telekomunikační společností v roce 1997. Výška železné rozhledny je 59,4 metrů, ale návštěvník se může dostat do maximální výšky 35 metrů, kde je vyhlídková plošina. Na rozhlednu vedou dvě schodiště, jedno slouží pro výstup a druhé pro sestup. Návštěvníci musí vyšlapat celkem 182 schodů.

Jarník je přístupný celoročně a nabízí pohledy nejen na města Písek a Milevsko, ale za ideálních podmínek dohlédnete až na Šumavu nebo Příbramsko.