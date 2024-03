/VIDEO/ Slavnostní vyhlášení ankety Nejúspěšnější sportovec Písecka za rok 2023 se uskutečnilo v pátek 22. března večer. Po několika letech se tradice vrátila i s plesem sportovců do píseckého kulturního domu.

Ples sportovců. | Video: Lucie Kotrbová

Tradiční anketu vyhlašuje Česká unie sportu za mediální podpory Píseckého deníku už více než dvacet let. Nejúspěšnější sportovci Písecka byli vyhlášeni v několika kategoriích, a to děti do patnácti let, mládež od 16 do 20 let, dospělí, kolektivy mládež do 18 let, kolektivy dospělí, trenér, osobnost a cena čtenářů Deníku. Novinkou letošního ročníku je Zvláštní cena Okresního sdružení České unie sportu Písek.

První vyhlášená byla kategorie dětí do 15 let. Tu ovládl třináctiletý Richard Bašt z Plaveckého klubu Písek, který má na kontě řadu zlatých medailí v několika disciplínách krajských přeborů a mistrem ČR. Druhou příčku obsadila patnáctiletá házenkářka Denisa Hejlová z TJ Sokol Písek. Ta je reprezentantkou ČR v kadetkách a opakovaně získává tituly nejlepší střelkyně. Třetí mezi nejmladšími sportovci je čtrnáctiletý Vítězslav Baďura z FC Písek. Je hráčem dorostu U17, reprezentant ČR v kategorii U15 a účastní se tréninků a přípravných utkání největších klubů ČR.

Kategorii mládež od 16 do 20 let suverénně ovládl šestnáctiletý karatista Jakub Žlábek ze Sportovního klubu policie Písek. Ten v loňském roce vybojoval 2. místo na Světové lize mládeže WKF v Mexiku nebo 3. místo na mezinárodním turnaji WKF v Polsku. Je vicemistr ČR, vyhrál národní pohár mezi muži a byl oceněn jako nejlepší závodník Českého svazu karate v kategorii kata U16 v ČR. Stříbrnou příčku v mládežnické kategorii obsadil dvacetiletý lyžař Štěpán Kroupa ze Skiklubu Písek. Ten je juniorským reprezentantem ČR, vítěz Mistrovství ČR ve slalomu či mezinárodního závodu FIS v obřím slalomu Štrbské Pleso. Třetí místo v této kategorii získal sedmnáctiletý basketbalista Jakub Šimonek z TJ Sokol Písek. Se svým týmem vyhrál mistrovství ČR v kategorii U17 a 3. místo v kategorii U19. Je účastník ME v kategorii U18 a hráč nejvyšší soutěže mužů Kooperativa NBL.

Kategorii dospělých vyhrál dvaadvacetiletý basketbalista Vojtěch Sýkora z TJ Sokol Písek. S týmem vybojoval zlato na letní Univerziádě v Číně, je vítězem 1. ligy mužů a kapitán týmu nejvyšší soutěže Kooperativa NBL a člen týmu reprezentace mužů na blížící se kvalifikaci na MS. Druhé místo patří házenkářce Ivetě Korešové z TJ Sokol Písek. Nejlepší střelkyně nejvyšší česko-slovenské soutěže házenkářek v sezoně 2022/2023 a kapitánka 4. týmu házené žen v ČR Sokola Písek drží průběžné 1. místo v tabulce střelkyň MOL ligy 2023/2024. Třetí mezi dospělými je Vojtěch Včelička z AKJ PANTHERS Sokol Písek, který se věnuje bojovým sportům. Loni získal titul mistra světa v kickboxu i v sebeobraně. Je také mistr ČR v sebeobranném systému Allkampf-jitsu.

Mezi kolektivy mládeže do 18 let se tentokrát prosadily písecké mažoretky Gabriela Horková a Kristýna Vachtová, které se loni staly mistryněmi ČR a dokonce mistryněmi světa v mažoretkovém sportu. Druhé místo patří starším žákyním oddílu házené TJ Sokol Písek. Ty loni získaly titul Mistra ČR starších žákyň, vyhrály Jihočeskou liga starších žákyň i mezinárodní turnaj v kategorii mladších dorostenek. Třetí příčku obsadili Sršni U 17 TJ Sokol Písek. Basketbalisté se stali Mistři ČR v kategorii U17.

Souboj dospělých kolektivů ovládli Sršni muži A, kteří se stali vítězem 1. ligy mužů. Zúčastnili se nejvyšší soutěže mužů Kooperativa NBL a dostali se do osmifinále Českého poháru. Stříbro v této kategorii patří házenkářkám TJ Sokol Písek, které si zajistily po deseti letech postup do národní play-off 2023. Vybojovaly zde 4. místo a 6. místo v česko-slovenské Interlize. Dostaly se do čtvrtfinále Českého poháru. Třetí místo mezi kolektivy obsadili florbalisté FBC DOŠWICH Milevsko – muži A. Ti dosáhli postupu do 3. nejvyšší republikové soutěže do Národní ligy.

Sršni měli důvod k radosti také při vyhlašování kategorie Trenér. Tu totiž vyhrál Jan Čech, trenér týmů U 17, U 19 a mužů. Všem se v současné době mimořádně daří a nepochybně je to velkou zásluhou právě Jana Čecha.

Sportovní osobností se stal sedmapadesátiletý Milan Písecký, všestranný aktivní sportovec, v mládí krajský přeborník ve sjezdovém lyžování a ve skocích na lyžích. Ve fotbalovém okresním přeboru hrál za týmy Semic, Písku B, Podolí II a Hradiště, ve futsalu za Unbroken Písek. Osvědčil se též jako instruktor lyžování na středních školách a při JČU v ČB, v současnosti je pomocný kustod IHC Písek. Za svou sportovní kariéru získal 1. místo v ČR v CROSS golfu, který je součástí Extrémního Golfu, 2. místo v jednotlivcích i v družstvech na ME v URBAN golfu. Je pořadatel kvalifikačních turnajů na ME a MS v URBAN golfu.

Letošní novinku, Zvláštní cenu Okresního sdružení České unie sportu Písek, převzala paracyklistka Pavlína Vejvodová, která se stala dvojnásobnou mistryní světa na tricyklu na mistrovství světa v Glasgow. Získala 1. místo v časovce, 1. místo v silničním závodě kategorie T1 a 2. místo na Světovém poháru v paracyklistice v Itálii.

Cenu čtenářů Deníku, o které rozhoduje veřejnost prostřednictvím hlasování na webu Píseckého deníku, vyhrál Vojtěch Včelička z AKJ PANTHERS Sokol Písek. Do ankety dorazilo celkem více než 30 tisíc hlasů. Vojtěch Včelička získal 6516 hlasů a stal se tak jasným vítězem.

Slavnostním večerem, jehož součástí bylo vyhlášení nejúspěšnějších sportovců, provázel sportovní komentátor ČT Vlastimil Vlášek, k tanci a poslechu hrála poprocková skupina Elizabeth. Za vystoupení děkujeme Mažoretkám Písek pod vedením Petry Jandové, taneční skupině My Way Company Písek pod vedením Šimona Kotrby a SKP karate Písek pod vedením trenéra Davida Krejči.

