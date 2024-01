Nastává čas bilancování výkonů v uplynulém roce a ocenění nejúspěšnějších sportovců Písecka za rok 2023. Tradiční anketa, která se v Písku koná s přestávkami přes dvacet let, se letos vyhlásí opět s plnou parádou během oblíbeného plesu sportovců.

Vyhlášení ankety nejúspěšnějších sportovců Písecka se vrátí na oblíbený ples sportovců. | Foto: Deník/Lucie Kotrbová

Basketbal, házená, fotbal, atletika, hasičský sport, karate, plavání a florbal jsou sporty, které ovládly loňské udílení cen nejúspěšnějším sportovcům okresu. To se konalo v koncertní síni Trojice v komornější atmosféře vyžádané uplynulými „covidovými“ roky. Letos se ale anketa vrátí v plné parádě, a to jako součást plesu sportovců, který se uskuteční v pátek 22. března.

Anketu vyhlašuje Okresní sdružení České unie sportu Písek za mediální podpory Píseckého deníku, a to v kategoriích děti do 15 let, mládež od 16 do 20 let, dospělí od 21 let, sportovní kolektivy mládež do 18 let, sportovní kolektivy dospělí od 19 let, trenér, osobnost a cena čtenářů Deníku. Nominace mohou posílat zástupci klubů a oddílů, ale také veřejnost, a to do 25. února na mail pioss@seznam.cz.

Jak uvedla předsedkyně OS ČUS Písek Romana Halamová, pro kvalitní zpracování této ankety je třeba, aby navrhovatelé vybrali sportovce s nadprůměrnou výkonností a úspěchy, kterých dosáhli v roce 2023. „Na Písecku máme řadu kvalitních sportovců a věříme, že se nám jich co nejvíce objeví mezi nominovanými. Nebojte se upozornit na úspěšné sportovce ve vašem okolí,“ vzkazuje Romana Halamová.

Slavnostní vyhlášení nejúspěšnějších sportovců se uskuteční v rámci plesu konaného v pátek 22. března v píseckém kulturním domě. Večerem bude provázet známý sportovní komentátor Vlastimil Vlášek a o hudbu se postará kapela Elizabeth. Připraven bude doprovodný program a hodnotné ceny ve slosování.

Ples sportovců s vyhlášením těch nejúspěšnějších se konal poprvé v únoru 1995 a vítězkou ankety se stala Kateřina Neumannová. Ples pořádaly tehdejší Listy Písecka, Okresní výkonný výbor ČSTV a Kulturní klub města Písku. Ples sportovců se brzy stal vyvrcholením společenské sezony v Písku, ale v roce 2012, kdy se konalo poslední slavnostní vyhlášení ankety v hotelu Bílá růže, se tato tradice přerušila. Obnovit se ji podařilo v roce 2016 vyhlášením nejlepších sportovců na radnici. Od roku následujícího už se vyhlášení výsledků ankety opět spojilo s plesem, a to až do roku 2021, kdy se kvůli pandemii akce neuskutečnila. V letech 2022 a 2023 se vyhlášení opět konalo, avšak v komornější verzi bez plesu.