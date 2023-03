Anketu vyhlašuje Okresní sdružení České unie sportu Písek za mediální podpory Píseckého deníku, a to v kategoriích děti do 15 let, mládež od 16 do 20 let, dospělí od 21 let, sportovní kolektivy mládež do 18 let, sportovní kolektivy dospělí od 19 let, trenér, osobnost a cena čtenářů Deníku. Nominace mohou posílat zástupci klubů a oddílů, ale také veřejnost, ještě během tohoto týdne na mail pioss@seznam.cz. Jak uvedla předsedkyně OS ČUS Písek Romana Halamová, pro kvalitní zpracování této ankety je třeba, aby navrhovatelé vybrali sportovce s nadprůměrnou výkonností a úspěchy, kterých dosáhli v roce 2022.