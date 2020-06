Po krátkém hudebním a tanečním rozcvičení následovalo společné fotografování na památku tohoto dne a poté již začalo aerobní cvičení s hudbou pod taktovkou dvou mladých lektorek. Mezi děti dorazily i známé televizní postavičky - Pat a Mat a také pohádkový Krteček. Ti nezůstali v ničem pozadu a hned se zapojili do probíhajícího dění.

Po důkladné cvičební rozcvičce byly děti rozděleny do skupin po šesti a poté obcházely jednotlivá stanoviště, na kterých plnily stanovené úkoly. A někde to byla velká legrace - skákání v pytlích, oblékání do zimního oblečení a s krosnou na zádech a s kufrem v ruce následoval běh na čas, zatloukání kladivem hřebíků do dřeva, slalomová jízda na tříkolkách či koloběžkách či běh s malým kolcem s naloženým míčem, odpovídání na otázky ohledně jednoduchého vaření, kopaní míče na cíle zavěšené na fotbalové brance a další disciplíny. Prostě děti si tyto úkoly náležitě užily, hodně se u nich nasmály a na konci všeho soutěžení je čekaly sladké odměny a pěkné ceny.

Po krátké dešťové přeháňce byl více než dvouhodinový program zakončen loutkovým divadelním představením. Mluvené i hudební ozvučení výborně zvládl pan Jiří Dlouhý, o občerstvení se skvěle postaral mladý a půvabný personál pana Františka Haise. Velké poděkování patří všem, kteří se na organizaci i hladkém průběhu těchto oslav Dne dětí v Oslově podíleli, především pak zaměstnankyním místní mateřské školy.

František Bořánek