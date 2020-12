Vychovatelky z Benešovky během zkrášlily autobusové zastávky

Ve středu 18. listopadu se vrátily do základních škol 1. a 2. ročníky a 30. listopadu i zbytek prvního stupně plus na střídačku stupeň druhý. Rádi jsou nejen žáci a jejich rodiče, ale také učitelky a vychovatelky školní družiny. Ty, na rozdíl od učitelů, nemohly vykonávat svoji práci on line, ale během podzimního uzavření škol rozhodně nezahálely.

Vychovatelky z Benešovky během koronavirového období zkrášlily autobusové zastávky v Písku. | Foto: Archiv školy

V tomto období jsme společně pracovali na několika projektech, z nichž ten - pro Písečáky nejviditelnější - se jmenuje Bezpečné zastávky pro ptáky. V tomto projektu jde kromě barevné výzdoby zastávek především o ochranu drobného ptactva, které ve městech žije. Během letu ptáci průhledné zastávky nevidí a narážejí do nich. Ročně tak přijdou o život stovky až tisíce z nich. Již na jaře jsme barevně vyzdobili (a tím je udělali pro ptáky bezpečnější) tři zastávky – v ulicích Na Spravedlnosti a Nádražní a také zastávku Lesní hřbitov. Na podzim jsme se k projektu vrátili a v Písku se tak objevily tři další. První z nich, na Pražské ulici, má být jakýmsi barevným kontrastem blízkého sídliště a celého okolí. Veselé tančící mrakodrapy tuto místy až šedou oblast pěkně rozsvítily. Žluté městské autobusy, stromy a také balón letící nad městem, to jsou další motivy, které na stěnách zastávky můžete vidět. Věříme, že teď se zde cestujícím bude mnohem lépe čekat na jejich spoj. Autorem výtvarného námětu je paní vychovatelka Radka Zapletalová, realizace je společným dílem celého kolektivu. Naopak jedinou autorkou námětu i realizace autobusové zastávky Kulturní dům je paní vychovatelka Kateřina Pokorná. Její výtvarné pojetí lze nejlépe popsat jedním slovem – kultura. Téma je zpracováno v několika sektorech, které představují symboly divadla – klasického i loutkového, hudby různých žánrů, tance – klasického, moderního a lidového, filmu, fotografie, malířství. Dokonale a do nejmenších detailů precizně zpracované jednotlivé motivy jistě všechny překvapí a potěší. Zastávka je prostě krásná a autorce patří náš obdiv. Koneckonců uvidíte sami. Třetí zastávku v Harantově ulici jsme úspěšně nainstalovali ve středu 25. listopadu a je nejen hezká, ale také trochu i „vzdělávací". Paní vychovatelka Michalová přišla s nápadem udělat ji prostě dopravní. Touto ulicí chodí denně mnoho dospělých i dětí a je to také důležitá městská dopravní tepna. Můžete zde tedy vidět nejrůznější dopravní značky, auta velká i malá, osobní, nákladní i policejní. Dopravní značky vyrobila autorka námětu sama, všechna auta jsou společnou prací kolektivu vychovatelek. Vše je barevné, veselé a opět dokonale provedené. Je na místě také poděkovat panu Janu Čuřínovi, majiteli firmy Reklama Čuřín, který nás zásobuje zbytky polepů, které my potom při své práci zužitkujeme. Naše poděkování za spolupráci patří rovněž paní Soukupové ze ZŠ Cesta, která projekt Bezpečných zastávek pro ptáky v Písku koordinuje ve spolupráci s odborem životního prostředí Městského úřadu Písek. Školní družina Benešovy školy může na obě koronovirová období uzavřených škol vzpomínat jako na ta, ve kterých nejenže její vychovatelky ušily a rozdaly téměř dvě tisícovky roušek, ale také rozveselily zastávky městské hromadné dopravy v Písku. Věříme, že udělají chodcům i cestujícím radost stejně jako dětem z mateřských školek. Od kolegyň z mateřinek totiž víme, že je využívají při vycházkách s dětmi jako milou učební pomůcku. Tak ať se líbí i vám všem. Radka Zapletalová, ŠD ZŠ E. Beneše Písek