Začátkem příštího roku se rozjedou výběrová řízení na tři velké akce města Písku. Bude se vybírat projektant na první etapu regenerace sídliště Milady Horákové a zhotovitelé cyklostezky do Semic a konverze bývalé vodárny na kemp.

Cyklostezka má v příštím roce spojit Písek a Semice. Začne u hřebčince. | Foto: Deník/Lucie Kotrbová

Písečtí radní na svém posledním letošním jednání schválili výběrová řízení na tři významné akce. Soutěžit se začne hned začátkem příštího roku. Zatímco pro první fázi regenerace sídliště Milady Horákové se bude teprve vybírat projektant, u dalších dvou investic už půjde o samotnou výstavbu.

Bezpečně na kole i pěšky

Cyklostezka mezi píseckým hřebčincem a Semicemi, která by se měla v příštím roce nejen začít, ale také dokončit, je dlouhodobě plánovaná a připravovaná akce. „Její velmi náročnou částí bylo vykoupení potřebných pozemků, na kterém se pracovalo řadu let a až letos se ho podařilo relativně dotáhnout," konstatoval starosta Písku Michal Čapek s tím, že město nezískalo úplně všechny pozemky, kvůli čemuž bude stezka na některých místech zúžena.

Zpevněná cyklostezka bude měřit 1,2 kilometru, na většině trasy bude široká tři metry a její součástí bude veřejné osvětlení. Jedná se o poslední část, která ucelí okruh spojující Písek, Semice a Smrkovice. Jeho součástí bude také nově vybudovaná stezka kolem Klášterských rybníků.

Cyklostezka by se mohla začít stavět v červnu a hotova by měla být v listopadu. Náklady na novou cyklostezku by se podle předpokladů měly pohybovat kolem 22,8 milionu korun s DPH. Jak potvrdil starosta, město získalo dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 85 procent celkových způsobilých nákladů. „Činit může až 19,4 milionu korun,“ dodal Michal Čapek.

V současné době mohou lidé mezi Semicemi a Pískem jezdit nebo chodit po poměrně hodně dopravně zatížené místní komunikaci druhé třídy. Nový úsek je projektován jako samostatná komunikace pro cyklisty i chodce, kterým zajistí bezpečnou cestu mezi oběma místy.

Přeměna staré vodárny

Začátkem nového roku začne Písek hledat také stavební firmu, která se pustí do první části konverze bývalé vodárny na kemp. Půjde o vybudování karavanových stání, tělocvičny se zázemím a kempu. Rekonstruovat se bude hlavní budova bývalé vodárny, kde vznikne zázemí budoucího kempu, kuchyňky a technických prostor, součástí bude i recepce a herna. Předpokládané náklady jsou 65 milionů korun, město počítá s dotací.

Podle starosty Michala Čapka jde o nezbytnou věc. „Nevyužitý objekt bývalé vodárny se musí řešit. Městská policie tam jezdí i několikrát denně. Neustále odtud vyhazuje problémové osoby," uvedl starosta. Výběrové řízení se týká první části. Co bude se zbytkem areálu, bude město teprve řešit.