Následně debata pokračovala bodem, ve kterém opoziční zastupitel Josef Soumar (Piráti) navrhl zrušení výběrového řízení na stavbu nového bazénu. Upozorňoval na vysoké náklady spojené s výstavbou bazénu, na dotace, o které Písek přišel, a na inflační doložku v návrhu smlouvy, kterou rada města doplnila, aniž by informovala zastupitele nebo své poradní orgány. Rada města má však k tomuto kroku kompetence.

Písek je s bazénem tam, kde před deseti lety. Bude opět referendum

Na základě rozhodnutí zastupitelstva bude muset rada města na svém nejbližším jednání výběrové řízení zrušit. Další postup ohledně výstavby bazénu bude muset podle místostarostky Petry Trambové zřejmě řešit nové zastupitelstvo nebo rada. "Stále platí výsledek referenda z roku 2013, v němž se lidé vyjádřili pro stavbu nového bazénu, a také usnesení zastupitelstva z jara letošního roku, jímž byla schválena jak investice, tak i finanční limit na stavbu bazénu,“ poznamenala místostarostka. Jak doplnila, na jednání zastupitelstva totiž nikdo nepředložil plán na to, co by se s bazénem mělo dít dál.

Náklady na bazén jsou vyčísleny na 480 milionů korun, limitní cena pro výběrové řízení byla stanovena na 450 milionů korun. „Město s touto velkou investicí řadu let počítá, je součástí jeho finančních plánů i rozpočtu. Ke konci minulého roku měl Písek na svých účtech 575 milionů korun a k tomu výhodně uzavřený úvěr ve výši 100 milionů korun,“ poznamenala starostka Eva Vanžurová.

Pod lesnickou školou měl být postaven plavecký areál, který by návštěvníkům nabídl vnitřní pětadvacetimetrový bazén s osmi drahami, dětský výukový bazén se skluzavkou, relaxační bazén s teplou slanou vodou a masážními tryskami, vířivku, Kneippův chodník a tobogán dlouhý 112 metrů s vlastním dojezdovým bazénkem. Obsahoval by i wellness část se saunovým světem. Počítal i se dvěma venkovními bazény i brouzdalištěm pro děti.