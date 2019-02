Jižní Čechy – Vědělo se, že přijde. Všichni se na ni připravovali. Přišla, šokovala, zničila, zabila…

Obávaná druhá pustošivá povodňová vlna zalila polovinu jihočeských obcí. Voda se valila všude – i z oblohy.

Stalo se 12. srpna

před 15 lety

Prachaticko – přetéká Husinecká přehrada, evakuace z ohrožených obcí, zalité i centrum Prachatic

Netolice – evakuace Němčiček

Strunkovice na Strakonicku – helikoptéry zachraňují lidi ze střech domů

Český Krumlov – k půlnoci je voda všude

České Budějovice – zaplaveny, evakuace některých částí města

Písek – Otava nejvýš, město zalité až do pasu soch na Kamenném mostě, g Milenovice na Písecku – evakuace celé obce

Tábor – praskl Bečický rybník, evakuace lidí z Čenkova u Bechyně

ČESKÉ BUDĚJOVICE

Lidi podél Malše srpnové deště roku 2002 vypláchly dvakrát. Po první povodňové vlně už měli snesené věci z patra zpátky do přízemí. Vše vyčistili. A pak je znovu evakuovali. Co se ještě před nedávněm jevilo jako lukrativní bydlení v blízkosti rekreační zóny u Malého jezu, se v pouhých několika málo hodinách obrátilo rubem nahoru.

Voda si prorazila cestu do domu v ulici Karla Buriana, kde žijí Jana Bebrová a Dušan Palčík – smetla zděnou zeď jako papírovou krabičku. Vše, co jí stálo v cestě, hnal proud přes celou zahradu a přes pobořený plot o několik parcel dál. Obyvatelé domu utekli včas do bezpečí. Po návratu spatřili dílo zkázy. „Voda rozmetala to, co bylo už uklizené z první povodně, a dosahovala do této výšky,“ ukazuje ve dvou metrech viditelnou hranici hladiny Dušan Palčík.

Ve stejné ulici provozuje 11 let prodejnu značkové vlasové kosmetiky Eva Honsová. Veškeré zboží musí vyhodit, je kontaminované naftou, benzinem. „Po první povodni jsme stihli všechno uklidit a přišla další. Nejspíš už prodejnu neotevřu. Nemám na to sílu,“ vzlykne žena zničeně.