To nejlepší ze světového street foodu budou moct ochutnat návštěvníci gastrofestivalu, který se uskuteční v sobotu 19. srpna. Písecké Výstaviště zaplní třicítka stánků s rozmanitou nabídkou.

Festival Všechny chutě světa na píseckém Výstavišti. | Foto: Deník/Lucie Kotrbová

Šťavnaté burgry, mexické tacos, asijská jídla, trhaná masa, grilovaný seafood, belgické hranolky, ale také exotické ovoce, španělské churros, koblížky, rolovaná zmrzlina nebo francouzské makronky. To vše nabídne gastronomický festival jídla a pití nazvaný Všechny chutě světa, který bude hostit písecké Výstaviště v sobotu 19. srpna od 10 do 20 hodin.

Velkou nabídku streetfoodových specialit připraví a do Písku přiveze zhruba třicítka prodejců. Kromě nejrůznějších jídel bude k mání samozřejmě i pití, a to limonády, víno i pivo. Gastro nabídku doplní bohatý doprovodný program. Celý den bude hrát hudba, pro děti bude připraven skákací hrad, malování na obličej či tetování. Od 17 do 19 hodin navíc zahraje kapela Spadlpes. Vstupné na akci je zdarma.