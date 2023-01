Nejvyšším trefeným kurzem z výběru hokejových utkání byl 2,76:1 na to, že budou v 1. třetině ve vedení Vítkovice, které hrály proti Českým Budějovicím. „Také v ostatních případech mu vyšly kurzy okolo 2:1 a protože zvolil takzvanou akumulovanou sázku, kde se kurzy všech správně uhodnutých příležitostí násobí, dosáhl celkově vsazeného kurzu 88,65:1. Pokud by ale byť jen v jednom tipu chyboval, nevyhrál by nic. Tady ale štěstěna stála na jeho straně,“ doplnila mluvčí Chance Markéta Světlíková.