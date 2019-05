Písecko - Zájem o volby do Evropského parlamentu je podle volebních komisí ve Vráži a Čížové větší.

Volby do Evropského parlamentu. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Michal Fanta

Lepší budoucnost České republiky a Evropské unie je motivací, která vede lidi k volebním urnám i na Písecku. Jsou mezi nimi i mladí lidé. „Rozhodl jsem se jít k volbám, aby to nevypadalo v Evropě tak, jak to vypadá teď. Chtěl bych, aby se celková situace zlepšila. Volil jsem pro lepší svět,“ uvedl prvovolič Michal Kupec (18)z Vráže. Voleb ve Vráži se účastnil i Vojtěch Huptych (19). Ten dodal: „Strana, kterou jsem volil, má program, který se mi líbí a myslím si, že má co dát Evropě. Doufám, že se prosadí.“ Během první půl hodiny přišlo ve Vráži volit třináct lidí, což je podle předsedy komise Jiřího Hlavsy víc, než při minulých eurovolbách. Stejného názoru je i zapisovatelka komise v Čížové Hana Klevcová. „Chodí celé rodiny,“ dodala. Během první hodiny sem přišlo 41 lidí.