Volil sám sebe. Jiří Hořánek chtěl tím ukázat, že chce pracovat pro Písek

Písek – Následující volební období bude Jiří Hořánek (ANO 2011) 2. místostarostou Písku. Hlasovalo pro něj 16 nových zastupitelů. Včetně něj samotného. „Je takovým zažitým zvykem, že člověk by neměl hlasovat sám pro sebe, že to není správné," načal Jiří Hořánek svoji řeč po zvolení do funkce.

2. MÍSTOSTAROSTA. Jiří Hořánek se stal 2. místostarostou Písku na ustavujícím zasedání nového zastupitelstva. | Foto: Deník/ Radek Papáček

Záhy pak svoji volbu vysvětlil. „Ten, kdo aspiruje na volenou funkci, tak by ji poté měl vykonávat s nezbytnou loajalitou a péčí řádného hospodáře. To znamená zodpovědně a pečlivě," poukázal už nový 2. místostarosta.

„Tím, že jsem zvedl ruku sám pro sebe, jsem dal jasně najevo, že jsem ochoten funkci přijmout a chovat se v ní zodpovědně a pečlivě. Budu vděčný, když mě veřejnost bude kontrolovat," uvedl Jiří Hořánek. Rozhovor s ním i Josefem Knotem Deník přinese v následujících dnech.

Autor: Radek Papáček