Lidé v karanténě mohou volit i v domácím prostředí. Musí si ale nejpozději do čtvrtečních 20 hodin objednat komisi s přenosnou schránkou prostřednictvím příslušné radnice.

Písecko tak zaznamenalo druhý nejnižší počet voličů v kraji. Méně to bylo už jen v Táboře, kde vhodili svůj hlas do urny pouze tři lidé. Naopak v Českých Budějovicích využilo možnosti volit prostřednictvím drive-in stanovišť 59 zájemců.

Drive-in stanoviště pro voliče v karanténě nebo nařízené izolaci kvůli onemocnění covid-19 se pro zájemce otevřelo v době od 8 do 17 hodin. Volební účast ale ovlivnilo deštivé počasí. K vojenskému stanu v areálu silničářů ve Vrcovické ulici v Písku dorazilo za celý den pouze šest voličů. První z nich přijel vozem až před třináctou hodinou.

První hlasy v letošních volbách do Poslanecké sněmovny ve středu odevzdali také lidé z Písecka.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.