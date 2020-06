Co znamená zkratka CLS: CLS neboli v anglickém jazyce Combat Life Saver (vojenský záchranář) je voják, který nemá odborné zdravotnické vzdělání. Je ale vyškolen v poskytování základní a pokročilé neodkladné péče v polních podmínkách.

Dvanáctka cvičících si v rámci tohoto kurzu mohla vůbec poprvé promluvit s profesionálem ve svém oboru a zjistit, jaké jsou odlišnosti mezi ošetřováním raněného na zemi a ve vzduchu. „Velký rozdíl mezi tím není. Snad jen v tom, že pozemní záchranka musí zasahovat prakticky u všeho, i když se nejedná o nic vážného. Od toho jsme my oproštěni. Létáme opravdu k zásahům, při kterých jde o život,“ vysvětlila praporčice Dana Vranovská, zdravotní sestra Centra letecké záchranné služby a urgentní medicíny Líně.

U letecké záchranné služby už pracuje 25 let a během své praxe už ošetřila tisíce zraněných. "Ročně létáme k sedmi stovkám zásahů. Většinou se jedná o dopravní nehody nebo utonulý v letním období, v zimě jsou to zase převážně lyžaři," dodala na vysvětlenou.

Během povídání si mohli všichni prohlédnout, jaké vybavení s sebou záchranáři vozí a jaké jsou možnosti převozu zraněných v prostorech vrtulníku. „Překvapil mě počet lidí, které může vrtulník převážet. Na rozdíl od civilu se sem vejdou 2 pacienti. Jeden je umístěn na nosítkách a druhý může ležet na vakuové matraci na zemi. Navíc je tu i dost místa, aby se třeba za letu mohla provádět resuscitace,“ přiblížila svoje nové poznatky četařka Markéta Steindlová z praporního obvaziště 151. ženijního praporu.

Při prohlídce se probírala celá řada dalších témat, jako bylo např. rozhodování pilotů, v jakém počasí ještě vyrazit a kdy už to nejde; o noční pohotovosti, kterou jako jedni z mála v naší republice drží právě vojenští letečtí záchranáři a spoustu dalších. „Je to přínosné určitě pro obě dvě strany. Oni se dozví něco nového a já zase budu mít jistotu, že až se s nimi potkám třeba u nějaké dopravní nehody, budou už vědět, jak to u nás funguje a co se k čemu používá,“ naznačila Dana Vranovská.

Od záchranného vrtulníku se skupina přesunula na letištní plochu, kde je čekala další část výcviku – transport a nakládání raněných. „První fází celého procesu je třídění pacientů podle stupně zranění. Pak následuje jejich transport k sanitce z nějakého hůře přístupného místa a nakonec si vyzkoušíme naložit maximálních počet raněných do sanitního vozu,“ přiblížil další náplň kurzu jeden z organizátorů nadrotmistr Tomáš Lorenc z praporního obvaziště 151. ženijního praporu.

Zdokonalovací kurzy CLS se u 151. ženijního praporu organizují minimálně jednou za měsíc, 12krát do roka. Organizátoři chtějí mezi témata kurzu kromě letecké záchranné služby nově zařadit i spolupráci z vodní záchrannou službou na přehradě Orlík.

Zuzana Králová