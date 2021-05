Ztráty způsobil fakt, že organizace nemohla pořádat různá tematická školení. Českokrumlovská vodní záchranná služba v minulosti hospodařila s příjmy a výdaji shodně ve výši tří milionů korun. I přes finanční výpadek nehrozí omezení činnosti záchranářů v letní sezoně.

"My jsme zvyklí, že jsme vedlejší činností získávali finanční prostředky, abychom mohli zabezpečit činnosti. Myslím si, že to není férové, aby vodní záchranná služba existovala, že si sama zajišťuje peníze na chod. Ale jde o to, že jsme byli zvyklí zabezpečovat různé kurzy a školení pro firmy jako například první pomoc nebo záchranu v krizových situacích, což letos kvůli opatření kvůli covidu nešlo," uvedl náčelník záchranářů Milan Bukáček. Dodal, že letošní výpadek z příjmů pokryjí rezervy z minulých let.

Českokrumlovská vodní záchranná služba nepůsobí jen u lipenské přehrady. Někdy zasahuje rovněž na řece Vltavě. Přibližně od půlky června do září je na základně v Dolní Vltavici na břehu lipenské nádrže nepřetržitý provoz, v němž se střídá asi třicet členů organizace. Loňské léto přilákalo k lipenské přehradě vyšší počet návštěvníků než v předchozích letech. Způsobil to fakt, že kvůli koronaviru nemohli lidé v takové míře cestovat do zahraničí. Bukáček uvedl, že vodní záchranáři proto loni v létě řešili sedm desítek zásahů, což je asi o třetinu více než v minulých sezonách. „Z toho se 42 týkalo přímého ohrožení života, nikdo však neutonul." řekl k loňské statistice. Dodal, že dlouhodobě největší část zásahů u lipenské přehrady tvoří události spojené s rybáři. "Často nemají záchranné vesty, vyjíždějí na vodu v nekvalitních plavidlech. A při změnách počasí, které zde často nastanou, jsou životy rybářů často v ohrožení," řekl. Podle něj se obecně lidé u lipenské přehrady často dostanou do problémů vlastní nedisciplinovaností, stejný problém je také s nezkušenými jachtaři, kteří mnohdy nejsou připraveni na rychlou změnu lipenského počasí.

Mimo příprav na sezonu se letos na jaře vodní záchranáři zaměřili na program prevence. „Je důležité, aby co nejvíce sezonních pracovníků, kteří jsou v každodenním styku s návštěvníky regionu, bylo proškoleno. Dbáme na desatero pravidel pobytu u vody a na poskytnutí první pomoci,“ dodává Bukáček.

Uvolněním vládních opatření očekávají oživení i firmy a jejich zaměstnanci se budou chtít vrátit k běžnému životu plného netradičních zážitků. „Na základě v Dolní Vltavici disponujeme půjčovnou plavidel, mořských kajaků, oblíbených paddleboardů a díky zkušeným instruktorům umíme zajistit i bivak ve volné přírodě a další teambuildingové programy na míru. Slibujeme, že během příběhu a vytříbených krizových situací opět získáte novou motivaci pro posílení vzájemné důvěry a hledání společných řešení,“ vyzdvihuje pozitivní vliv na firemní pobyt u Lipna zkušený náčelník.

Pavel Pechoušek