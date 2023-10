Zpřístupnit by se měl také ostrov na řece Otavě, který k nejstarší vodní elektrárně u nás přiléhá. Změnu schválili radní města na svém posledním jednání. Důvodem je končící smlouva se současným nájemcem. Podle starosty Písku Michala Čapka navíc nejsou v poslední době reference na provoz elektrárny ideální. „Oslovilo nás Prácheňské muzeum s tím, že by mělo zájem o výpůjčku muzejní části pro veřejnost. Vidí tam prostor pro zlepšení," zmínil starosta. Dodal, že město muselo vrátit parní lokomobilu, jeden z nejvýznamnějších exponátů, a kromě toho přišla výpověď také od Národního technického muzea, odkud byla zapůjčena většina předmětů.

Městskou slavnost Dotkni se Písku bude příští rok organizovat pražská společnost

Prácheňské muzeum nemá zájem o technologickou, strojní část. Ta generuje elektřinu, která se může prodávat do sítě. Podle vedení města může elektrárna vydělat až milion a půl korun ročně. Tuto část by měla od příštího roku provozovat nově vzniklá společnost města Energetická správa Písek. Jak uvedl místostarosta města Josef Soumar, peníze z provozu elektrárny půjdou jako příjem do energetické koncepce města. Budou se z nich financovat například vodní elektrárny nebo solární panely.

Městská elektrárna Písek.Zdroj: Deník/Lucie Kotrbová

V plánu je také zpřístupnit veřejnosti ostrov na řece a začít ho plně využívat. „Je to krásné místo, kde si umím představit například konání svateb nebo půjčování lodiček a šlapadel," poznamenal starosta Michal Čapek.

Nejkrásnější dívka ČR je z Milevska. Bára Sulanová získala korunku Miss

Městskou elektrárnu má od konce roku 2007 v pronájmu písecký zastupitel Marek Anděl. Smlouva mu vyprší ke konci letošního roku. Záměr nového provozovatele s ním prý nikdo z vedení města neprobíral. „Každopádně nemám v plánu dál elektrárnu provozovat. Je to velice náročná práce a měl by to převzít někdo mladší," zmínil Marek Anděl.

Městská elektrárna je nejstarší fungující vodní elektrárna v Čechách. Stojí na místě bývalého Podskalského mlýna, kde vznikla na přelomu 19. a 20. století. Po rozsáhlé rekonstrukci začala opět dodávat elektřinu do sítě v dubnu roku 1994. Muzejní expozice byla zpřístupněna veřejnosti v roce 1997.