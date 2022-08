20 let od ničivých povodní.Zdroj: Deník/Jan LakomýNásledující den, 8. srpna, vody v Putimi stále přibývalo. Jak připomněla kronikářka obce Jaroslava Pixová, vylila se i z břehů mlýnského náhonu. Pod vodou zmizel ostrov u mlýna a náhon se spojil s Blanicí v souvislou plochu. "Nejvíce ohroženým obyvatelům mezi mosty se do stěhování moc nechtělo. Nikdo tehdy nevěřil, že by se voda dostala až do bytů," popisuje začátky tehdejších událostí kronikářka. Lidé si podle jejích slov spíše zvedali nábytek do vyšších poloh.