Plavání pod vlivem alkoholu

„Člověk těžko odhadne své vlastní síly anebo je snadno přecení,“ zmiňuje Šárka Bráchová vliv alkoholu na zdravý úsudek plavců. Ti se pak mohou dostat do prekérní situace. „Takový člověk se pak není mnohdy schopen dostat do bezpečí, dojdou mu síly a není výjimkou, že to má fatální konec, už mu není pomoci a na následky tonutí zemře,“ doplňuje smutný scénář. Ten se bohužel naplňuje v jihočeských vodách každý rok. Působení alkoholu spolu se zdravotní indispozicí není podle Šárky Bráchové vyloučené ani v případě z letošního 10. července. Tehdy utonul u Frymburka v Lipně starší muž, pokusy o jeho záchranu už byly marné.