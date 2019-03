Na milevském hřbitově a před jeho hlavním vchodem začaly práce na odvodnění. Lidé tam musí chodit zadním vchodem.

Odvodnění

Na odvodnění nové části milevského hřbitova pracuje společnost Eurogas.

Vše bude stát 10,25 milionu korun včetně DPH.

Práce by měly skončit v půlce října.

„Firma musela začít od potoka před márnicí, aby pak měla voda kam odtékat,“ konstatoval starosta Ivan Radosta. Před třemi týdny začalo kácení stromů při cestě na Přeštěnici, kudy povede jeden z hlavních drenážních systémů z boku hřbitova kolem hřbitovní zdi.

Práce před hřbitovem začaly před dvěma týdny a od pondělí firma uzavřela kvůli výkopovým pracím hlavní vchod, za kterým je kancelář správce hřbitova. „Nevěděla jsem o tom, musí se teď chodit zadním vchodem od Milevského muzea,“ vysvětlila návštěvnice hřbitova Jana.

Po dokončení prací by měla sloužit odvedená voda návštěvníkům na zalévání. „Dešťová voda bude svedená do retenčních nádrží a z ní povedou rozvody do sloupků, kde si ji budou moci lidé napustit,“ uvedl vedoucí odboru investic a majetku města David Lukeš.