Pobytový park by měl vzniknout ve vnitrobloku v Budovcově ulici. Městu se nezamlouvá současný stav areálu, který podle místostarostky připomíná odstavné parkoviště. „Parkování tam nemá žádný řád. Celkově není lokalita v dobrém stavu, což bychom chtěli změnit,“ poznamenala místostarostka Petra Trambová.

Město si nechalo zpracovat architektonicko – dopravní studii, ze které může nyní vycházet. „Mělo by zde vzniknout parkoviště pro dvacet aut, což je limit, který je možný vzhledem k jedinému vjezdu a výjezdu do vnitrobloku z Budějovické ulice,“ vysvětlila Petra Trambová.

Větší důraz by byl kladem na zeleň, v lokalitě by přibylo asi 16 nových stromů. Studie počítá také s vodním prvkem či renovací dětského hřiště. Z průjezdu do Budovcovy ulice by měly zmizet nevzhledné kontejnery, přibýt by naopak měly boxy a nabíječka na elektrokola. Vnitroblok by se zpřístupnil také ze dvora budovy městského úřadu.

Podle studie by měla revitalizace vnitrobloku v Budovcově ulici stát kolem deseti milionů korun.