Oslavit výročí konce světové války požárním útokem? Proč ne! Tentokrát byli pořadateli hasiči z Nemějic a místem konání fotbalové hřiště ve Slabčicích. Letošním hasičským soutěžím v píseckém okrese zatím počasí moc nepřálo, proto všichni vkládali velké naděje do předpovědi právě na 8.květen. Soutěž začala ve 13.00 nástupem, kde byl ujasněn scénář dnešního odpoledne a zdůrazněna některá pravidla. Nejprve se odběhla slabčická soutěž v kategoriích děti, muži a ženy. Poté družstva žen a mužů pokračovala v pořadí, jež bylo určeno v sobotu 4. 5. v Jehnědně, kde byla soutěž z důvodu špatného počasí a následné poruchy stříkačky předčasně ukončena. Pouze výsledky dětské kategorie zůstaly ze soboty v platnosti.

Během 30 minut ve Slabčicích odstartovalo za hlasité podpory fanoušků 7 dětských týmů. Výkony všech byly vynikající a tak vyrovnané, že mnohdy rozhodovaly opravdu setinky. Podpořit děti přijel i Ing. Jan Bartošek, poslanec za KDU-ČSL, který při rozdávání cen správně odhadl, že snad více než zvonivé medaile ocení nejmladší soutěžící nějakou tu sladkou laskominu.

Celkem 24x zazněl startovní výstřel pro družstva dospělých. Jelikož všichni běhají na stejně dlouhé dráze, můžou se družstva žen a mužů střídat. Připomeňme si, že Vltavský pohár běží všechna družstva na jednu společnou stříkačku a nástřikové terče. Do těchto terčů je potřeba nastříkat 10 litrů vody a to je při silnějším větru docela oříšek. Ve Slabčicích se o tom přesvědčilo mnoho proudařů. Nejrychlejší útok zaběhlo domácí družstvo hasičů z Nemějic, kteří tak na slabčickém hřišti obhájili loňské prvenství. Časem 25,08 vylepšili svůj rekord z minulého roku o celou vteřinu. Obrovské zlepšení zaznamenaly týmy z Písecké Smolče, které do Vltavského poháru nastoupily teprve v minulém roce, a letos již vystrkují drápky.

Pořadí a časy:

Soutež Jehnědno:

Děti (ještě v Jehnědně):

1. Jehnědno (20,73),

2. Kluky A (23,48),

3. Záhoří (24,02),

4. Dolní Novosedly (24,27),

5. Kluky B (34,92),

6. Písecká Smoleč (37,40),

7. Chřešťovice (NP).

Ženy (náhradní termín ve Slabčicích):

1. Záhoří (30,82),

2. Písecká Smoleč (31,65),

3. Nemějice (37,33),

4. Jamný (44,01).

Muži (náhradní termín ve Slabčicích):

1. Jehnědno (26,15),

2. Nemějice (30,73),

3. Jamný (32,98),

4. Dolní Novosedly (33,83),

5. Písecká Smoleč (36,44),

6. Chřešťovice (39,11),

7. Záhoří (44, 04),

8. Albrechtice nad Vltavou (61,37).

Soutěž Slabčice:

Děti:

1. Jehnědno (20,40),

2. Kluky A (20,36),

3. Záhoří (22,45),

4. Písecká Smoleč (22,70).

5. Kluky B (23,44),

6. Chřešťovice (27,88),

7. Dolní Novosedly (34,57).

Ženy:

1. Písecká Smoleč (41,13),

2. Záhoří (48,74)

3. Nemějice (55,27),

4. Jamný (57,21).

Muži:

1. Nemějice (25,08),

2. Písecká Smoleč (29,73),

3. Jehnědno (31,29),

4. Jamný (42,21),

5.Chřešťovice (46, 95),

6. Albrechtice nad Vltavou (43,60),

7. Záhoří a Dolní Novosedly NP.

Alena Lišková