/OBRAZEM/ Na kole od pramene Vltavy bezpečně, mimo hlavní silnice, podél nejdelší české řeky přes Lipno, Český Krumlov, České Budějovice a Týn nad Vltavou a dál na sever, až do Mělníka k soutoku s Labem. Tento sen mnoha cyklistů je zase o kus blíž. Ke konci se totiž chýlí stavba dalšího úseku Vltavské cyklostezky: z Loučovic do Vyššího Brodu. Podívejte se.

Nový úsek Vltavské cyklostezky pod Loučovicemi podél elektrárenského náhonu. | Foto: Deník/Zuzana Gabajová

Hlaďoučký asfalt, nové veřejné osvětlení v obci, dřevěné mostky přes elektrárenský náhon, zábradlí z kulatin v místech, kde by mohl hrozit pád z výšky… Tak vypadá právě dokončovaná, 5,3 kilometrů dlouhá část stezky, která pod Lipnem odvede cyklisty ze silnice. „Většina úseků z Loučovic do Vyššího Brodu je už v asfaltu, až na ten kolem Čertovy stěny. Ten je poměrně složitý,“ přiblížil krajský radní a náměstek hejtmana pro dopravu Antonín Krák, který tam vyrazil na inspekční cestu. „Teď před koncem roku bude rozhodující zejména počasí, nicméně do další cyklistické sezóny by stezka měla být hotová.“ Úsek z Loučovic do Brodu bude dokončený v prosinci, pokud to počasí dovolí.

Antonín Krák u budovaného úseku Vltavské cyklostezky u Čertovy stěny.Zdroj: Se svolením JčK

Nově budovaná cyklostezka je mnohem bezpečnější než ta původní, jež vedla z Loučovic po opačném břehu Vltavy. Ta překonávala sérii železničních přejezdů, částečně vedla po kamenité pěšině a vinou poměrně velkého spádu a celkově špatnému povrchu byla nebezpečná. „K oblíbené Čertově stěně se navíc muselo zajíždět po frekventované hlavní silnici,“ upozornil Antonín Krák. „Po celé trase nová stezka kopíruje břeh Vltavy, cyklistům tak nabízí i krásné pohledy do krajiny. Z Loučovic vede kolem bývalého náhonu k elektrárně na pravém břehu Vltavy a posléze po komunikaci od vodní elektrárny na nádrži Lipno II. k novému propojení až do Vyššího Brodu.“

Celý projekt jihočeské Vltavské cyklostezky by měl měřit celkem 189 kilometrů. Měla by z velké části vést po samostatném tělese o šířce cca 2,5-3 metru se šotolinovým nebo asfaltovým povrchem. Jejím vybudováním dojde k cyklistickému propojení se Středočeským krajem. Primárně povede podél řeky a nabídne milovníkům cyklistiky přírodní a historické klenoty jižních Čech. Při výletě od Lipna až do Týna nad Vltavou se mohou zastavit např. na českokrumlovském zámku, v klášteře ve Zlaté Koruně, v historickém centru Budějovic nebo na zámku v Hluboké. Pamatováno je i na snadnou dostupnost veřejné dopravy, tedy i železnice a cyklobusů.

Veškeré podrobnosti o projektu Vltavské cyklistické cesty mohou zájemci sledovat na krajských webových stránkách. Pokud jde o náklady úseku Loučovice - Vyšší Brod, kraj na ni dostal ze Státního fondu dopravní infrastruktury 30 milionů, z IROPu dalších 42,5 milionu korun. Celkově vyjde na zhruba 115 milionů korun.