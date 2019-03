Vloupání do sklepní kóje má na svědomí místní mladík

Ostrovec - Čimeličtí policisté prošetřovali případ vloupání do sklepa v bytovém domě v obci Ostrovec. V noci z 23. na 24. července se kdosi dostal do společných prostor domu a násilně vnikl do sklepní kóje, odkud odcizil gumovou palici s dřevěnou násadou. Nechal za sebou škodu 700 korun.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Archiv

"Policisté na případu spolupracovali s kriminalisty a prošetřováním se dostali k mladému místnímu muži, který má mít vloupání na svědomí," uvedla policejní mluvčí Kamila Čuřínová Ingrišová. V pondělí 8. října vyšetřovatel zahájil trestní stíhání, a to pro trestné činy porušování domovní svobody a krádež. Mladík měl problémy se zákonem již v minulosti.

Autor: Lucie Kotrbová