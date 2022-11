Vloupal se do domu a kradl

Ostrovec – V neděli 6. listopadu odpoledne přijal operační důstojník na lince 158 oznámení o vloupání do rodinného domu v Dolním Ostrovci. „V sobotu večer bylo vše v pořádku, když se poškození vrátili následující den, zjistili, že v domě škodil zloděj,“ uvedla policejní mluvčí Kamila Čuřínová Ingrišová. Na místo činu vyjížděli zvíkovští policisté, kriminalistický technik i policejní psovod se služebním psem a zajistili stopy. „Pachatel překonal dřevěné plotové pole, vypáčil vstupní dveře a dostal se do obytné části domu, kterou prohledal. Odcizil zde nářadí, potraviny, alkohol, tablet, notebook, přilbu na kolo a další věci,“ doplnila mluvčí s tím, že poškodil také okna, dveře do skladu a dílny i branku na sousední pozemek.