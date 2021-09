Vlastník českobudějovického IGY centra a Clarion Congress Hotelu, skupina CPI Property Group, prodal velkou nemovitost v Praze, kde sídlí centrála ČEZ. V Českých Budějovicích

Skupina RSBC na začátku tohoto týdne podepsala s CPI Property Group dohodu o prodeji administrativní budovy, ve které sídlí centrála společnosti ČEZ. Budova, která stojí v pražské Michli poblíž metra Budějovická a Pankrác, by tak na základě podepsané smlouvy měla na začátku příštího roku změnit majitele. Plánovaná investice do objektu v jedné z nejpopulárnějších administrativních lokalit v Praze zapadá do portfoliové strategie holdingu RSBC, který mimo jiné nedávno rozšířil své akvizice o brněnské Platinium.

Holding RSBC koupí budovy sousedící s komplexem BB centra rozšíří své portfolio o téměř 16 tisíc metrů čtverečních prémiových kancelářských prostor a 328 parkovacích míst. “Mezi hlavní argumenty, jež usnadnily naše rozhodování, patří tradičně vysoká obsazenost lokalit Pankrác a Budějovická, dobrá individuální i hromadná dopravní dostupnost, a významní stabilní nájemníci s dlouhodobými kontrakty,” komentuje uzavřený obchod Robert Schönfeld za CEO RSBC Holding, a.s.

Realitní portfolio je klíčovou investiční oblastí skupiny RSBC, která vznikla v roce 1998 jako správce restituovaného majetku rodiny Schönfeldů. Aktuálně skupina spravuje nemovitosti o rozloze 68 000 tisíc m2 v tržní hodnotě přes dvě miliardy Kč. Součást portfolia skupiny tvoří residenční, kancelářské a obchodní objekty, zemědělská půda a dále společnosti poskytující komplexní profesionální služby spojené s akvizicí, správou a prodejem nemovitostí.

Jakub Velen, tiskový mluvčí CPI Property Group, k transakci pro Deník bližší podrobnosti neuvedl, s tím, že firma obchodní jednání zpravidla nekomentuje. Na dotaz redakce, zda se nechystá majetkový přesun i ohledně IGY nebo Clarion Congress Hotelu v Českých Budějovicích odpověděl, že o tom CPI Property Group neuvažuje. Skupina vlastní nemovitosti nejen v České republice, ale například i v Polsku nebo Německu.

Již před časem, před vypuknutím pandemie koronaviru, skupina CPI Property Group představila projekt přístavby Clarion Congress Hotelu, která by mohla zahrnovat nový objekt s kongresovým sálem až pro 800 návštěvníků, nad kterým navíc mělo vzniknout v několika patrech dalších 75 moderních pokojů.