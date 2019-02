Písek – Pohodlnější nákupy a blíže do nemocnice. To jsou dvě hlavní výhody nové železniční zastávky na trati Písek – Milevsko u Budějovické ulice.

Místo pro novou zastávku u sídliště Jih v Písku | Foto: Deník/Marek Prášil

O zřízení zastávky požádalo město Správu železniční dopravní cesty. Zastávku spojí nová cyklotrasa, kterou město postaví v příštím roce, se sídlištěm Jih a obchodní zónou u hřebčince.

Zastávky využijí i obyvatelé sídliště Jih. „Hurá, bylo na čase. Pro mě už je to sice pozdě, potřeboval jsem, aby tam byla před pěti lety, kdy jsem začal jezdit do Milevska do školy, ale určitě to někdo ocení," podotkl dvacetiletý vysokoškolák Karel Kreml z Písku.

Zastávka je podle vedoucího odboru dopravy MÚ Písek Michala Kovaříka ve spádové oblasti čítající sedm tisíc obyvatel. „V blízkosti jsou i obchody obchodní zóny. Dostali jsme na výběr dvě místa – u podchodu z Preslovy ulice a u Budějovické ulice. Větší využití pro více obyvatel bude mít u Budějovické ulice," uvedl Michal Kovařík.

Využití pro nákupní zónu se nezdá Veronice Pařízkové z Písku. „Zřízení zastávky mi přijde zbytečné. Do obchodů i do nemocnice už dnes jezdí autobusy MHD," podotkla Veronika Pařízková.

Písečtí dokonce uvažují, že by zastávka mohla v budoucnu sloužit pro příměstský dopravní systém, jak vysvětlil starosta města Ondřej Veselý. „Šlo by například o kyvadlovou dopravu Dobešice – Vrcovice. Město ale na něco takového nemá peníze. Bylo by super, kdyby se našel nějaký soukromý dopravce," řekl Ondřej Veselý.

Kdy by mohli ze zastávky Písek Jih odjíždět první cestující? „V tom jsme trochu skeptičtí. Naděje na její vybudování ale žije," doplnil Ondřej Veselý.