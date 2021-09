"Kniha je doplněna řadou historických i současných snímků a mohla by potěšit všechny patrioty Písecka a okolí," doplnil autor.

V knize najdeme také vyprávění o vltavských mostech, o stavbě Orlické přehrady, o stěhování kostela na Červené nebo o varvažovském panství maltézských rytířů. Nechybí tu také historie písecké katovny, povídání o zaniklém svatotrojickém hřbitově nebo o tom, co objevil průzkum hrobky v mirovickém kostele.

Na pultech knihkupectví se v těchto dnech objevila nová, v pořadí už třicátá kniha z pera milevského spisovatele Vladimíra Šindeláře s názvem Zmizelé a mizející Písecko. Tentokrát se však nejedná o staré hrdelní příběhy z časů renesance a baroka, nýbrž o to, jak se měnila a mění tvář Písecka v běhu času.

