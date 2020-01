Rada města Písku se na svém pondělním jednání rozhodla rozšířit dobu vyhrazenou pro zásobování v pěší zóně. „Opakovaně se zabýváme žádostmi o povolení k vjezdu do pěší zóny, především na Havlíčkově náměstí. Jsou jich desítky ročně,“ poznamenal místostarosta Písku Petr Hladík.

Opakované udělování výjimek jednotlivým dopravcům však podle jeho slov není řešení. Proto se rada shodla na jiném řešení. „Na základě vyhodnocení, na kterém se podílela i městská policie, jsme došli k závěru, že v centru je relativně klid v době od 13 do 14 hodin. Proto rozšíříme dobu vyhrazenou pro zásobování v pěší zóně o tento čas,“ doplnil místostarosta.

Zásobování tedy bude nově možné ve všední dny v časech od 6 do 10 hodin, od 13 do 14 hodin a od 18 do 22 hodin. Platit by to mohlo už od února.