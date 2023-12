Vítr v kraji dosáhl až stovky, zlomil vánoční strom v Lišově

/VIDEO/ Vítr, který v nárazech dosahoval na jihu Čech rychlosti až přes sto kilometrů v hodině, dokázal zlomit v Lišově nazdobený vánoční strom. Silný kmen vypadal v pátek ráno, jako by ho ohlodal bobr. Strom svítil ještě po pádu na zem. Není to poprvé, co vítr poškodil symbol Vánoc. Před několika lety zlomil nazdobený strom i ve Štěpánovicích, předtím naklonil strom v Týně nad Vltavou. Meteorologové kromě větru varují také před zvýšenými hladinami.

Vánoční strom v Lišově nevydržel nápor vichřice. | Video: Edwin Otta