Zapojit by se mohli dobrovolníci, kteří by si vždy vzali na starost určitou zanedbanou část města, o kterou by se starali. „Městské služby nemají kapacitu na to udržovat každý kout města, tak bychom mohli jako obyvatelé pomoct,“ zmínila Helena Titlbachová s tím, že ona chce jít příkladem a už se o jednu lokalitu na Putimské Vysoké, kde bydlí, začala starat.

Iniciativa se zamlouvá také odboru životního prostředí MÚ Písek, který by pomohl s koordinací a případně zajistil v navržených lokalitách vysázení zeleně a podobně. „Nikomu by nemělo být lhostejné, jak vypadá naše město, proto tuto aktivitu vítám. Byli už jsme se v několika lokalitách podívat. Jsou to například místa, kde stojí kontejnery,“ uvedl vedoucí odboru životního prostředí Miloslav Šatra.

Každý dobrovolník by měl možnost vybrat si sám lokalitu, o kterou by se chtěl starat. Nahlásil by svůj zájem zapojit se na odbor životního prostředí, a ten by případně poskytl finanční prostředky na osázení zelení, když to bude vhodné, či jiné vylepšení. „Pokud bude zájem lidí, určitě bychom na tom začali pracovat,“ poznamenal Miloslav Šatra s tím, že dobrovolníků ochotných pečovat o své okolí je v Písku dost. „Bohužel je stále hodně lidí lhostejných, ale stejně tak je hodně těch, kterým to jedno není. Vysazují aleje, starají se o přírodu,“ doplnil.

Projekt by se měl rozjet na jaře příštího roku. Kdo bude mít zájem se zapojit, může se hlásit na e-mailu odboru životního prostředí MÚ Písek zp@mupisek.cz.