S appkou i ve svátek

Při otevírání 5. prosince byla hned u vchodu mikulášská družina a nejmenší zákazníci si tak mohli vybrat z jejich košíčku mikulášskou nadílku. „Dva, které vylosujeme, dostanou šanci na minutový nákup zdarma,“ tak zahájila otevření nového supermarketu Flop Top vedoucí marketingu Flosman Julie Říhová. A dva z davu zákazníků opravdu měli štěstí. A i když si mysleli, že za minutu by se dal naplnit celý košík, není to pravda. Několik kousků z košíku i tak dostali jako výherci zadarmo.

Flop Top ve Vimperku bude mít otevřeno ve všední dny od 6.30 do 18 hodin, o víkendech od 7 do 13 hodin. „Nabízíme pultový prodej s téměř stoprocentním zastoupením českých produktů,“ řekl jednatel společnosti Flosman Petr Juliš. Mimo provozní dobu slouží mobilní aplikace DoKapsy s bankovní identitou. Do obchodu se tak zákazníci mohou vydat klidně i o státních svátcích, kdy ostatní supermarkety mohou být zavřené.

První bistro

Vimperk je úplně prvním městem, kde řetězec představil Top Bistro, kde si zákazníci mohou koupit svačinu, ale i klidně teplé jídlo na večeři či oběd. Bistro je součástí prodejny, ale prodej je možný i z okénka. To pro případ, že lidé nechtějí v supermarketu nakupovat a protahovat se davem zákazníků. I v tomto případě platí, že jídlo je vyrobeno ze surovin od lokálních, českých dodavatelů. Výhodou mohou být také slevové kupony, které má Flop ve svém věrnostním programu.

Na Flop je ve Vimperku už dlouho. Jeho prodejna byla sedm let až do nedávna v Kaplířově ulici. Prostor bývalé prodejny byl ale příliš malý pro další rozšiřování sortimentu a problém měli zákazníci také s parkování, proto byla prodejna letos v říjnu uzavřena. Nahradila ji nová a moderní prodejna v ulici Karla Weisse. „Jsme na Flop zvyklí a jsem ráda, že se nám prodejna vrátila, chodila jsem do ní často. Ať se vám tu Vimperáci dobře nakupuje,“ popřála obyvatelům města i prodejně starostka Jaroslava Martanová.