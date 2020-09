O víkendu se tedy neuskuteční program v Palackého sadech, na Kamenném mostě, ani v zahradě kulturního domu. Odkládá se i křest knihy 777 fotografií města Písku. „Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci jsme se po konzultaci s hygieniky rozhodli oslavy výročí města zrušit. Nechceme občany vystavit zvýšenému riziku nákazy,“ uvedla starostka města Eva Vanžurová.

Počet pacientů s koronavirem na Písecku se podle jejích slov za poslední týden více než ztrojnásobil. Nárůst počtu pozitivně testovaných v okrese Písek je nejvyšší v celém Jihočeském kraji. Podle údajů Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje bylo v okrese Písek v pondělí 14. září k 18. hodině 77 lidí pozitivně testovaných na koronavirus, o týden dřív - 7. září - to bylo 23.

Písek patří k okresům, které jsou na semaforu Ministerstva zdravotnictví zatím v zelené barvě. "Pokud by jej hygienici zařadili mezi oranžové, pak by zde začala platit přísnější opatření, která se týkají například omezení otvírací doby stravovacích zařízení či barů a povinná dezinfekce rukou před vstupem do budov," doplnila tisková mluvčí radnice Petra Měšťanová.