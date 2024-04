Páteční módní přehlídka a sobotní design market. To je Písecký víkend módy a designu, jehož ideologií jsou tvůrčí návrhářství, kvalitní materiály, inovace a udržitelná výroba.

Písecký víkend módy a designu. | Foto: Archiv pořadatelů

Třetí ročník Píseckého víkendu módy a designu se bude konat 17. a 18. května. Akci pořádá jako oslavu české módy a poctivého řemesla Agentura Verona ve spolupráci s Centrem kultury města Písek. Na návštěvníky čeká zážitek v podobě módní přehlídky udržitelných oděvních značek a design marketu složeného z kvalitních výběrových produktů.

Jak prozradila Veronika Poláková, majitelka pořádající Agentury Verona, projekt si klade za cíl posílit viditelnost lokálních designérů tvořících dle principů udržitelnosti. „Ambasadorkami letošního ročníku jsou vítězka StarDance Darija Pavlovičová a herečka Natálie Halouzková," zve na známá jména.

Pražská brána chce cílit na rodinné bydlení. Písek začne chystat projekt na ZTV

Charakteristickým znakem Píseckého víkendu módy a designu je jeho odhodlání profilovat město Písek jako Mekku módy a designu. „Město Písek je historicky proslulé textilním průmyslem, proto dává smysl, aby se naše akce konala právě zde. Chceme návštěvníkům z celé republiky zprostředkovat živou esenci české zručnosti a řemesla,“ uvedla Veronika Poláková.

Program víkendové akce bude rozdělen do dvou dnů. V pátek 17. května od 19.30 hodin se v píseckém kulturním domě uskuteční Fashion show. Ta představí kolekce devíti udržitelně tvořících značek a designérů. Kolekci svých modelů zde představí návrháři Zoltán Tóth, Josefina Bakošová, Lucie Marim, On the Boat a Dominik Navrátil ve spolupráci se značkou kabelek VUCH. Dále se mohou diváci těšit na novinky od českých brandů - Machač, Big Bros. a Jamie Collection. Večerem provede Světlana Witowská. O hudební doprovod se postará ambasador značky Petrof Jan Veselý. Vstupné je v předprodeji na www.centrumkultury.cz za 500 korun, na místě bude za 650 korun.

Ledové kluziště a trhy. Zastupitelé Písku přiklepli čtyři miliony na nový advent

Sobotní program láká na výběrový Design Market, který se bude konat od 10 do 20 hodin v Palackého sadech. Návštěvníky jistě nadchne rozmanitá škála udržitelných produktů, které si budou moci i zakoupit – od textilu a šperků, přes přírodní kosmetiku a keramiku, až po hračky a bytové dekorace. „Kromě toho budou mít možnost prozkoumat svět prémiové gastronomie, pro pány bude k dispozici barber Kňour, děti si užijí originální papírovou hernu pod záštitou značek Plojhar a Lunamies a všichni si vychutnají skvělý čas s rodinou v Palackého sadech," nastínila Veronika Poláková s tím, že program bude zakončen koncertem skupiny WHATA?!. Vstup bude zdarma.

Písecký víkend módy je možné do 4. května podpořit přes platformu Hithit: https://www.hithit.com/cs/project/12672/pvmd-pomahej-s-nami-ceske-tvorbe-p-s-mame-snove-odmeny

Více informací naleznete na: www.pvmd.cz