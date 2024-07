Hvězdou loňského setkání byl Vojtěch Dyk and D.Y.K. Letos se festival vrátí do normálního režimu, jak uvedl jeho zakladatel Ladislav loisa Tomeš. „I když bude festival jen dvoudenní, tak nemusíte zoufat! Program bude našlápnutý divadlem, hudbou a samozřejmě nebude chybět Stand Up, nový cirkus, balet a dáme si záležet i na novém doprovodném programu. Po hudební stránce bude letošní ročník velmi živelný.“ nastínil.

Opět se podle něj bude vzájemně propojovat dětský svět s dospěláckým. „Dramaturgie bude proto mířit společně na dětského i dospělého návštěvníka. Fanoušci festivalu se již nyní mohou těšit na úspěšnou slovenskou kapelu Sám sebou, která vloni sklidila největší aplaus a proto okamžitě dostala takzvanou „zelenou kartu“. Přijede také romská skupina Bachtale Apsa v čele s Máriem Bihárim a písecká parta JAKOFAKT?. Po dlouhých letech přivítáme energické Timudej a premiéru u nás zažije soubor Trhni si smyčcem. Asi největším hudebním lákadlem letošního ročníku bude mezinárodní formace United Flavour se španělskou frontwoman Carmen,“ zmínil Ladislav loisa Tomeš.

close info Zdroj: pořadatelé akce zoom_in Mirotické setkání loutek a hudby.

Divadelní produkce budou probíhat v novém šapitó, kterým neotřese ani vítr, ani déšť. Pozvání přijalo Divadlo Víti Marčíka, Loutky bez hranic, Divadlo Buřt, Divadlo Gustav, Sváťovo Dividlo, Divadlo Harmonika, Studio Hafan, Divadlo Rudy Hancvencla a Divadlo Kristiana Kašpara. „Také jsme se již domluvili s novocirkusovým souborem Koťátko zkázy a mistrem Stand Upu Arnoštem Frauenbergem a jeho dcerou Nelou Berg," pokračoval pořadatel s tím, že talentované baletky z Flash Dance Labuť budou mít připravenou novou originální choreografii Avatar II.

Pracuje se také na rozšíření doprovodného programu, aby byla i o přestávkách kvalitní zábava. Nová zóna s názvem Moře zábavy přinese mnoho zajímavých dílen a atrakcí, ale také dvě komentované prohlídky a besedu. Návštěvníci festivalu budou mít možnost přenocovat v parku u řeky Lomnice. Kempovat mohou zdarma pod stanem, v karavanu nebo pod širákem, ale pouze dobrodružně „na divoko“.

Celé dva dny bude moderovat herec Radek D. Pokorný. „Už ale nebude sám, bude mít svého asistenta! A kdo to bude? Přijeďte a uvidíte," řekl principál festivalu s poděkováním všem podporovatelům festivalu.