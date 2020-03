ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE

„Mysleli jsme, že tady už policisté budou, protože se jich potřebujeme zeptat, jak to tu bude probíhat. Jde o našeho syna, který pracuje v rakouské pekárně. Ale nikdo, kdo by nám odpověděl, tu není. A to, co se dozvídáme z televize a internetu, je víceméně nic neříkající,“ řekli manželé Svobodovi z Nové Bystřice.

Jejich syn rozváží pečivo, pracuje i v sobotu, a do pekárny musí přijet už kolem druhé hodiny ráno. Dosud jezdil přes Slavonice, kde je ale v současné době přechod úplně uzavřen.

„Před chvílí jsme se dozvěděli, že v Nové Bystřici může přejet jen v čase od pěti hodin ráno do jedenácti večer. On všechny potřebné formuláře má, ale nikdo nám neřekne, jestli ho tu pustí i ve dvě v noci. Když ne, tak bude muset jezdit přes České Velenice. A to má docela z ruky, najede pomalu dvě stě kilometrů navíc, protože žije až za Dačicemi. To už se pak možná ani nevyplatí do práce jezdit. Na to nikdo nepomyslel, že lidé také jezdí do práce v noci, a ne až v pět ráno,“ dodal Zdeněk Svoboda.

Podle rodičů muže, který pracuje v rakouském Hornu, není myslitelné, aby jezdil do práce už hodinu před půlnocí a pak tam čekal a dospával třeba někde na parkovišti.

„Pekaři kvůli němu dříve nenapečou. Chápu, že nějaké opatření musí být. Ale jeho příjem je jediný v rodině, na kterém jsou všichni závislí. Manželka je na mateřské, mají tři děti. Když se nedostane do práce, bude to velký problém. Bojíme se, aby nakonec o práci nepřišel. Teď je to opatření na třicet dní, ale co my víme, co bude potom, jestli se neprodlouží,“ poznamenal otec řidiče rozvážejícího pečivo.

V úvahu podle manželů Svobodových nepřipadá ani možnost, že by se jejich syn v Rakousku ubytoval. „Peníze by sice domů mohl posílat, ale jak už jsme řekli, má tři děti a kdo ví, jak dlouho by tak byl bez rodiny. Mělo by to tu být otevřeno pro pendlery po celou noc. Nic jsme se nedozvěděli, syn tedy zítra ráno pojede přes Velenice a uvidíme, jestli se něco v příštím týdnu opět nezmění,“ zakončili rozhořčení manželé.