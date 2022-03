Pomohly sociální sítě

Postupně se však zapojovali další dobrovolníci a dary přibývaly. Řada dárců se objevila díky sdílení výzvy po sociální síti. „Zvrtlo se to do neuvěřitelné velikosti, v pondělí jsme potřetí naplnili garáž. Strhla se neuvěřitelná vlna solidarity,“ hodnotí. Tři dny ji nepřestal zvonit a pípat telefon. „V pondělí jsem si kvůli tomu musela vzít dokonce dovolená,“ vysvětlila.

Na Ukrajinu putovaly zásilky z Tábora. Pomoc posílají krajané i Jihočeši

Nakonec bylo pomoci tolik, že musela najít další odbytiště. „Všechen materiál jsme roztřídili, něco nechali pro potřeby místní sbírky, další věci jsme dovezli na urologii do Nemocnice Tábor a zbytek postupně předáváme na Pomoc Ukrajině Tábor, kterou organizují krajané,“ shrnula Martina Jiroušková.

Tak velkou ochotu veřejnosti pomáhat nečekala. „Myslela jsem, že holky z práce a kamarádky přinesou pár tašek. Nakonec jsem byla opravdu mile překvapena, že se zapojila spousta cizích lidí ze širokého okolí,“ zmínila s tím, že jde o malý zázrak dnešní doby.

S prací už to neskloubí

Sbírku chtěla ukončit, ale dárcové se nepřestávají hlásit. „S takovým zájmem jsem opravdu nepočítala, lidé mi fandí a chtějí, abych nepřestávala,“ usmívala se. Dobrý pocit pomoci je k nezaplacení.

Jak pomoci Ukrajině: Konají se benefiční akce i sbírky

Martina už 15 let pracuje jako prodavačka drogistického zboží. „Při práci to bohužel nejde organizovat, v úterý jsem zajistila svoz a ve středu pojede poslední. Další dary lze dávat dle seznamu do táborské nemocnice, či do skladu v Čekanicích, Pionýrů 1,“ uzavřela Martina Jiroušková.

Materiál a věci, které jsou stále potřeba:

svítilny, pevná obuv, jednorázové nádobí, kojenecké lahve, pleny, dětská výživa, powerbanky, baterie, obvazy, náplasti, škrtidla, přikrývky, spacáky, karimatky, vysílačky, kanystry s dezinfekcí.

Z léčiv: analgetika jako paralen, acylpyrin, brufen. Pak cokoliv na nachlazení a průjem třeba loperamid, smecta. Krémy, masti, gely na bolest, ibalgin, aulin. Využít lze i starší autolékárničky.