Výsledky testů by měly být do 24 hodin, pokud se to zvládne, nejdéle do 48 hodin. Laboratoř vystaví potvrzení s výsledky, které si pendleři musí vyzvednout opět v Dolním Dvořišti.

Někdo přijel na testy z české strany, někdo z rakouské, a během první necelé hodiny prošlo odběrem vzorků, včetně administrativy a placení, kolem patnácti lidí.

Kdy se testuje: V Dolní Dvořišti se na koronavirus testuje ve všední dny od 8 do 17 hodin, předběžně i v pátek 1. května. Ke stanu se dá dojet jak z rakouské strany (bez kontroly na hranicích), tak z té české.

Z rakouské strany na hranice přijel Petr z Mirkovic, který v Rakousku tráví už pátý týden. Ještě se tam na jeden den vrátí a cestou domů si vyzvedne výsledek. Samozřejmě doufá, že bude negativní. "Jsem v Rakousku od šestadvacátého března. Mám sice nótu, se kterou bych mohl jezdit denně bez testů, ale byl jsem tam déle než čtrnáct dnů, takže potřebuji při návratu test. Výsledky si vyzvednu zítra, snad to stihnou zpracovat," svěřil se. V Rakousku rozváží i s manželkou noviny, ta ale zůstala doma, on tak musel zvládnout práci za oba dva, aby o místa nepřišli. Pronajal si byt a ve čtvrtek se vrací, páteční svátek už chce strávit doma. "Myslím, že to v Rakousku zvládli lépe, roušky měli povinné jen v obchodech a povinně, o víkendu bylo patnáct tisíc nakažených a už nějakých dvanáct tisíc vyléčených," dodal a zároveň si postěžoval, že náročné bylo hlavně usledovat všechny změny, s nimiž česká vláda postupně přicházela. "Když to začínali uzavírat, zasedali vždycky ve čtvrtek, pak s něčím vyběhli, že chtějí nějaký papír, my na to měli jen pátek, a říkali pokaždé něco jiného a člověk tak netušil, co se po něm vlastně chce." Těžké bylo i žít v odloučení bez manželky a dcery, potkali se jen dvakrát na hranicích a směli si jen předat věci, aniž se k sobě mohli přiblížit.

Nechat se otestovat přijel i František Svatoš z Borovan, ten dorazil z české strany. Pracuje ve Steyru jako technik pro transportní vozíky. "Když jsem se vracel z Rakouska, šel jsem do karantény, a teď mám volno a přijel jsem si nechat udělat test, abych mohl jet do práce." Vůbec ale neví, co bude dál. "V Rakousku by nám snad měli uznávat jen čtyři dny starý test, abychom mohli přijet do země, tak to je budeme muset dělat pořád dokola, každé čtyři dny? Co je nám platné, že v Česku nám test stačí jednou za čtrnáct dnů. Pokud ano, tak nás to bude stát dost peněz, jeden test stojí 2 600 korun. Takže buď zase budeme muset zůstat v Rakousku déle, anebo vycestovat na českou platnost, ale nemají to sladěné tak, abychom věděli, co nás vlastně čeká."

Má výhodu v tom, že mu firma ve Steyru platí bydlení a může tam zůstat. "Spousta kolegů má ale opravdu problém s tím, že pokud tam jezdí a budou potřebovat každé čtyři dny nový test. Na rovinu říkám, že to vyjde draho." V Rakousku ho nikdo neotestoval, protože nemá teploty ani žádné příznaky, není pro to tedy důvod.

Situaci k odběrovému stanu přijel očíhnout i Tomáš Novák z Všeměřic, který u Rohrbachu montuje okna. "Testy si zatím nedělám, jsem teď na kurzarbeitu a příští středu se máme vrátit do práce, tak jsme se byli s kolegou zeptat, kdy na ně máme zajít, abychom dostali do ruky výsledek, až pojedeme do Rakouska. Prý bude stačit, když na testy přijedeme v pondělí."