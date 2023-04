Panská zahrada ve Strakonicích byla v sobotu 30. dubna od 16 hodin plná čar, kouzel, soutěží a hlavně čarodějnic. Konal se zde tradiční Rej čarodějnic, který má ve Strakonicích dlouholetou tradici.

Rej čarodějnic v Panské zahradě ve Strakonicích 30. dubna 2023. | Video: Deník/Petr Škotko

Také tentokrát čekaly na malé, střední, velké, mladé a staré čarodějnice soutěže a hry. "Byly jsme tady s dcerkou loni a bylo to super. Takže bylo jasné, že půjdeme i letos. Počasí je skvělé, všude plno masek, soutěží a dobrá nálada," svěřila se jedna z maminek.

Stejně jako loni, i letos byla moderátorkou programu zasloužilá čarodějnice Renata. "Loni to bylo fakt skvělé a letos to bude také. Použily jsme ty nejtemnější čáry a máry," prozradila recept na úspěch. A podle toho, jaké davy celé odpoledne do Panské proudily, se zaklínání povedlo.

Akci připravilo Městské kulturní středisko Strakonice.