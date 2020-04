Zdravotníci z infekční stanice, ale také neurologie, ortopedie či gynekologie si tak mohli rozšířit své znalosti a naopak se podělit o své zkušenosti z civilní nemocnice s armádními lékaři.

Major Rudolf Beňo, primář ARO specializované infekční nemocnice v Těchoníně, uvedl, že v těchto týdnech s kolegy navštěvují desítky zařízení, a to nejen nemocnic, ale například i léčeben dlouhodobě nemocných. „Hned zpočátku bylo jasné, že je potřeba připravit civilní zdravotnická zařízení na péči o pacienta s koronavirovou nákazou, a proto jsme se rozhodli vyrazit mezi kolegy do civilního sektoru, poradit, předat naše zkušenosti, zkrátka pomoci, jak to půjde,“ zmínil Rudolf Beňo. Současná situace by se podle něj rozhodně neměla podceňovat, ale na druhou stranu ani zbytečně podléhat strachu. „Jde o to jít zdravou střední cestou, používat ochranné pomůcky s rozumem a nevystavovat se zbytečnému riziku,“ podotkl.

Nemocnice jsou v rámci pandemického plánu připraveny například na rozšíření chřipky. „Na druhou stranu civilní zdravotnická zařízení - asi kromě infekčního oddělení - nemají takové zkušenosti s péčí o pacienta s vysoce nakažlivou nemocí. Snažíme se proto naše zkušenosti předávat, uklidnit personál, případně poradit s používáním ochranných pomůcek,“ zmínil vojenský lékař.

V praxi je podle něj třeba přizpůsobit se dostupnému materiálu a je důležité se co nejlépe chránit. Oddělení písecké nemocnice jsou podle něj v rámci možností připravena dobře.

Odbor biologické ochrany Těchonín je součástí Vojenského zdravotního ústavu, který se zaměřuje na systém biologické ochrany, izolačně-karanténní vyšetření armádních jednotek po návratu z epidemiologicky rizikových oblastí a izolaci a léčení osob se zvláště nebezpečnými a exotickými infekcemi. Zároveň provádí obranný výzkum v oblasti biologické ochrany a infekčních chorob.